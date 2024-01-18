Интерес к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в восемь раз с начала 2022 года

Доля пользователей B2C-сегмента, которые обращались к сайтам сервисов заказа товаров из Европы и США, выросла в восемь раз за два года: с 0,3% в начале 2022 года до 2,4% в конце 2023 года, показало исследование Tele2, основанное на анализе больших данных.
Аналитики исследовали поведение клиентов компании на 11 площадках сервисов заказа товаров в 2022–2023 годах: «Бандеролька», «Почта Global», СДЭК Shopping, Brandly, Evrozakaz, LiteMF, Shipito, Shipshopamerica, Shopfans, Shopotam, Usmall. По итогам 2022 года аудитория, которая посетила сайты этих сервисов, увеличилась на 84%.
Кратный рост аудитории был замечен в марте 2023 года: относительно января 2022 года она выросла в 4,3 раза, в 6 раз — по сравнению с мартом 2022 гогода, и в 2,4 раза — относительно января 2023 года. За два года количество пользователей приросло в восемь раз.
Топ-3 сервисов по месячной аудитории (MAU) на конец 2023 года:
- СДЭК Shopping
- Usmall
- LiteMF
Большую часть аудитории сервисов доставки из-за рубежа составляют женщины и мужчины в возрасте от 35 до 44 лет: доля в 17%. Мужчины от 25 до 34 лет занимают долю в 12%, а женщины — 11%. В категории 45-54 лет 12% женщин и 11% мужчин.
Менее интересны такие сервисы представителям возрастных групп 55-64 лет обоих полов — доли таких пользователей по 5%. Мужчины в возрасте 18-24 лет среди пользователей карго-сервисов составляют 4%, а женщины — 3%.
Фото на обложке: Unsplash
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