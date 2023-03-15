«Почта России» запустила первого робота для выдачи посылок

«Почта России» запустила в Санкт-Петербурге роботизированный пункт приема и выдачи отправлений — складомат. В сообщении почтового оператора говорится, что это первое в России подобное устройство, где всю работу выполняет машина.

Аппарат выдает посылку за одну минуту.

Складомат полностью автоматизирован, присутствие сотрудников необходимо только для предварительной загрузки посылок через шлюз. После этого устройство самостоятельно распределяет пакеты по полкам в зависимости от габаритов.

В «Почте» уверяют, что аппарат не совершает ошибок, так как благодаря интеллектуальным алгоритмам и машинному зрению точно знает, где находится каждая посылка.

После того, как посылка попала в складомат, клиент получает уведомление с кодом. Чтобы забрать груз, нужно ввести полученную комбинацию на экране аппарата или отсканировать штрих-код из мобильного приложения «Почты». Затем робот найдет и выдаст отправление через клиентский шлюз.

Складомат находится в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 36А, корп. 1. С помощью роботизированного пункта можно получить посылки, для которых не требуется уплата таможенных пошлин, которые не отправлены с наложенным платежом, а также если их габариты не превышают 560х315х375 мм.

В «Почте» добавили, что складомат — полностью российское решение. Его разработчик — конструкторское бюро вычислительной техники «Искра».

Фото: Пресс-служба «Почты России»