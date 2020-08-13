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Delivery Club запустил доставку товаров для животных

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Delivery Club запустил доставку товаров для животных. Первым партнером компании стала сеть зоомагазинов «Любимчик». Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Delivery Club запустил доставку товаров для животных

На первом этапе пользователям Delivery Club будет доступно более 800 товаров из ассортимента зоомагазина: преимущественно корма для животных, лакомства и наполнители. После тестового периода ассортимент будет увеличен.

Курьеры Delivery Club уже доставляют заказы из «Любимчика» жителям нескольких районов Москвы и Московской области (доставка доступна около станций метро Бульвар Адмирала Ушакова, Дмитровская и Электрозаводская в Москве и из магазина в ТЦ «Эко Базар» в Мытищах). 

В будущем эта услуга станет доступна в части других районов и городов присутствия магазинов сети.

Представитель Delivery Club сообщил, что условия партнерства с зоомагазинами зависят от каждого конкретного случая. С «Любимчиком» сервис работает по модели комиссии, ее размер не раскрывается.

На данный момент подключиться к Delivery Club могут только сетевые зоомагазины. Чтобы это сделать, магазин должен оставить заявку на сайте сервиса.

Товары для животных будут доставляться в отдельных герметичных сумках, которые курьеры смогут носить как отдельно, так и внутри своих обычных рюкзаков. 

Новое направление Delivery Club было запущено при участии Mars Petcare, мирового производителя кормов для домашних животных (торговые марки Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba).

Фото: Unsplash

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