Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России начнут доставлять блюда из ресторана на частном самолете

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России впервые начнут доставлять блюда из ресторана на частном самолете, заведение Brunello из игорной зоны «Красная Поляна» будет доставлять блюда от своего бренд-шефа из Сочи в Москву. Сделать такой заказ можно в приложении «Яндекс.Еда». Об этом рассказал представитель Brunello.

В России начнут доставлять блюда из ресторана на частном самолете

Клиенты из Москвы и Подмосковья смогут заказать сет из шести блюд от бренд-шефа ресторана Ильи Захарова. Авторский набор состоит из стейка из чилийского сибаса с васаби, язык теленка со спаржей, лимонный тарт с сорбетом и бергамотом и еще нескольких позиций. Цена набора составляет 11 тыс. рублей, доставка обойдется в почти 10 млн рублей, в стоимость входит аренда самолета и гонорар работникам ресторана.

Для приготовления блюд используются продукты с юга России и ингредиенты со всего мира.

Оформить и оплатить заказ можно в «Яндекс.Еде». После этого с клиентом свяжутся представители ресторана и обсудят детали доставки. К заказчику из Сочи в Москву вылетит целая команда поваров, они приготовят блюда дома у клиента из привезенных заготовок, а затем сервируют стол и подадут блюда в коллекционной посуде.

По словам бренд-шефа Ильи Захарова, такая услуга ориентирована на «страстных ценителей высокой кухни, жаждущих получать от жизни все самое необычное и эксклюзивное». Он признается, что заказ доставки на частном джете — это эмоциональный поступок, который не следует оценивать с точки зрения бытовых и рациональных принципов.

Ресторан Brunello стал первым в России заведением, который предлагает такую услугу. Команда прибудет к заказчику в течение 48 часов. Оформить заказ можно до 30 сентября.

Ранее игорная зона «Красная Поляна» совместно с производителем косметики LIA LA выпустила мыло с ароматом денег. 

Фото на обложке: Brunello

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» рассказал, как водителям повысить точность геолокации в центре Москвы
  2. 2 Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы
  3. 3 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ