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В России выпустили мыло с ароматом денег

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Игорная зона «Красная Поляна» совместно с производителем косметики LIA LA выпустили мыло с ароматом денег. О необычном продукте рассказали в пресс-службе «Красная Поляна».

В России выпустили мыло с ароматом денег

Лимитированный набор «Аромат денег» содержит «экстракт финансового успеха», говорят в компании. В набор входят бутылочка жидкого мыла, упаковка твердого и специальная фишка «Казино Сочи».

«Нам давно хотелось поделиться атмосферой казино за его пределами. Вопрос был только в том, как именно это реализовать. И вдруг мы неожиданно поняли: ощутить деньги всем телом можно через запах. Так пришла идея создать парфюмерный набор мыла с ароматом настоящих денег», — рассказала PR-директор игорной зоны «Красная Поляна» Элина Кушниренко.

На создание уникального продукта ушло три месяца. Для основы аромата были собраны молекулы воздуха в главном зале «Казино Сочи».

В компании утверждают, что аромат, подобно афродизиаку, обладает особым «магнетизмом». Линейка ограничена.

Фото на обложке: Пресс-служба «Красной Поляны»

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