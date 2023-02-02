В России выпустили мыло с ароматом денег

Игорная зона «Красная Поляна» совместно с производителем косметики LIA LA выпустили мыло с ароматом денег. О необычном продукте рассказали в пресс-службе «Красная Поляна».
Лимитированный набор «Аромат денег» содержит «экстракт финансового успеха», говорят в компании. В набор входят бутылочка жидкого мыла, упаковка твердого и специальная фишка «Казино Сочи».
«Нам давно хотелось поделиться атмосферой казино за его пределами. Вопрос был только в том, как именно это реализовать. И вдруг мы неожиданно поняли: ощутить деньги всем телом можно через запах. Так пришла идея создать парфюмерный набор мыла с ароматом настоящих денег», — рассказала PR-директор игорной зоны «Красная Поляна» Элина Кушниренко.
На создание уникального продукта ушло три месяца. Для основы аромата были собраны молекулы воздуха в главном зале «Казино Сочи».
В компании утверждают, что аромат, подобно афродизиаку, обладает особым «магнетизмом». Линейка ограничена.
Фото на обложке: Пресс-служба «Красной Поляны»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
- 2 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
- 3 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
- 4 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
- 5 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
ВОЗМОЖНОСТИ
02 февраля 2023
02 февраля 2023
03 февраля 2023