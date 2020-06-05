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Прокуратура проверит столичный сервис заказа еды на соблюдение трудового законодательства

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Прокуратура Москвы проверит соблюдение трудового законодательства столичным сервисом доставки еды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

Прокуратура проверит столичный сервис заказа еды на соблюдение трудового законодательства

Источник в правоохранительных органах пояснил изданию, что речь идет о Delivery Club. Курьеры сервиса планировали устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения, пишет «РИА Новости».

В пресс-службе сервиса Rusbase сообщили, что «не комментируют этот вопрос до окончания проверки».

Проведение проверки поручено Савеловской межрайонной прокуратуре, которая оценит исполнение организацией требований трудового законодательства.

Ранее Telegram-канал «Расстрига» сообщил, что в ближайшую пятницу курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку из-за многочисленных штрафов и увольнений в компании. Канал со ссылкой на одного из сотрудников сообщил, что часть курьеров намерена не выходить на смены, также решается вопрос о проведении митинга.

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