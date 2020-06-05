Прокуратура проверит столичный сервис заказа еды на соблюдение трудового законодательства

Прокуратура Москвы проверит соблюдение трудового законодательства столичным сервисом доставки еды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

Источник в правоохранительных органах пояснил изданию, что речь идет о Delivery Club. Курьеры сервиса планировали устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения, пишет «РИА Новости».

В пресс-службе сервиса Rusbase сообщили, что «не комментируют этот вопрос до окончания проверки».

Проведение проверки поручено Савеловской межрайонной прокуратуре, которая оценит исполнение организацией требований трудового законодательства.

Ранее Telegram-канал «Расстрига» сообщил, что в ближайшую пятницу курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку из-за многочисленных штрафов и увольнений в компании. Канал со ссылкой на одного из сотрудников сообщил, что часть курьеров намерена не выходить на смены, также решается вопрос о проведении митинга.