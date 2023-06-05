«Яндекс» провел ребрендинг сервиса Delivery Club

«Яндекс» официально представил новый дизайн сервиса Delivery Club, который теперь называется «Маркет Деливери». Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Сервис сохранил привычные элементы визуального стиля. В оформлении остался зеленый цвет и бегущий страус. О том, что компания запланировала ребрендинг, сообщалось еще в мае. Теперь обещанные нововведения доступны пользователям.
В сервисе появились новые категории товаров, это электроника различных брендов: Xiaomi, Samsung, Tefal, Togas Group и ассортимент re:Store. При этом в приложении сохранилась привычная ресторанная лента, а товары теперь разнесены по разделам в зависимости от категории.
Доставка «Маркет Деливери» от 25 минут доступна и на «Яндекс.Маркете». Товары, которые привозят быстро, маркетплейс отмечает значком черного страуса.
«Чтобы их (товары) посмотреть, нужно обновить приложение "Маркета" до последней версии. Таким образом, покупатели теперь могут выбрать, где им удобнее сделать заказ — в "Маркет Деливери" или на "Маркете"», — уточнили в пресс-службе.
Заказы с экспресс-доставкой привозят курьеры-партнеры, их распределяют между сотрудниками, которые находятся ближе всего к адресу заказа.
В августе 2022 года VK и «Сбер» решили разделить совместное предприятие. В результате раздела «О2О Холдинг» VK стала владельцем его ключевого актива — Delivery Club. Затем компания поменяла его на «Новости» и «Дзен», принадлежавшие «Яндексу».
Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»
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