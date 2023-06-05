Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» провел ребрендинг сервиса Delivery Club

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» официально представил новый дизайн сервиса Delivery Club, который теперь называется «Маркет Деливери». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» провел ребрендинг сервиса Delivery Club

Сервис сохранил привычные элементы визуального стиля. В оформлении остался зеленый цвет и бегущий страус. О том, что компания запланировала ребрендинг, сообщалось еще в мае. Теперь обещанные нововведения доступны пользователям.

В сервисе появились новые категории товаров, это электроника различных брендов: Xiaomi, Samsung, Tefal, Togas Group и ассортимент re:Store. При этом в приложении сохранилась привычная ресторанная лента, а товары теперь разнесены по разделам в зависимости от категории.

Доставка «Маркет Деливери» от 25 минут доступна и на «Яндекс.Маркете». Товары, которые привозят быстро, маркетплейс отмечает значком черного страуса. 

«Чтобы их (товары) посмотреть, нужно обновить приложение "Маркета" до последней версии. Таким образом, покупатели теперь могут выбрать, где им удобнее сделать заказ — в "Маркет Деливери" или на "Маркете"», — уточнили в пресс-службе.

Заказы с экспресс-доставкой привозят курьеры-партнеры, их распределяют между сотрудниками, которые находятся ближе всего к адресу заказа.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В августе 2022 года VK и «Сбер» решили разделить совместное предприятие. В результате раздела «О2О Холдинг» VK стала владельцем его ключевого актива — Delivery Club. Затем компания поменяла его на «Новости» и «Дзен», принадлежавшие «Яндексу».

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
  2. 2 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  3. 3 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
  4. 4 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
  5. 5 Особенности экспорта FMCG-товаров: что учесть перед началом работы?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ