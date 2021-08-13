Сервис доставки товаров из магазинов SaveTime объявил о закрытии

Сервис экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime объявил о своем закрытии. Об официальных причинах этого решения не сообщается. По итогам 2020 года сервис показал рост выручки на 286% по сравнению с 2019 годом — до 301,4 млн рублей. При этом он оставался убыточным.

По данным «Контур.Фокус», чистый убыток SaveTime в прошлом году составил 290,1 млн рублей.

«Сегодня наш сервис доставки продуктов и товаров из магазинов завершил свою работу. Мы были рады быть вам полезными, доставлять свежие продукты и экономить драгоценное время! Спасибо, что были с нами!», — сообщается в группе SaveTime в социальной сети «ВКонтакте».

Сервис в 2018 году запустила строительная группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Он осуществлял доставку товаров из «Перекрестка», «Вкусвилла», «Детского мира», «Рив гоша» и других магазинов. Группа вложила в его развитие 500 млн рублей.

Сервис работал в Москве, с весны 2021 года — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде, летом открылся в Челябинске, Екатеринбурге и Перми.

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Фото: Pexels