«Делобанк» запустит рекламу предпринимателей в сети вместо своей для поддержки бизнеса

« Делобанк» запустил акцию #ПокажемДелом , в рамках которой покажет рекламу клиентов вместо своей. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Ролики будут показаны через платформу myTarget, рекламная сеть которой включает проекты Mail.ru Group, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты и приложения партнеров.

Новые клиенты myTarget, которые зарегистрируются для самостоятельной настройки рекламы, получат дополнительную поддержку от самой платформы – удвоение первого платежа в рекламной платформе.

Для участия в акции предпринимателям необходимо снять короткий ролик о своем бизнесе, заполнить бриф и разместить ролик в одной из социальных сетей («ВКонтакте» или «Одноклассники») с хештегом #ПокажемДелом.

«Делобанк» настроит показы по географии и аудитории. Чем больше ролик получил лайков и репостов в сети, тем больше показов получит реклама.

Фото: Unsplash