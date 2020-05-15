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«Делобанк» запустит рекламу предпринимателей в сети вместо своей для поддержки бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Делобанк» запустил акцию #ПокажемДелом, в рамках которой покажет рекламу клиентов вместо своей. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Делобанк» запустит рекламу предпринимателей в сети вместо своей для поддержки бизнеса

Ролики будут показаны через платформу myTarget, рекламная сеть которой включает проекты Mail.ru Group, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты и приложения партнеров.

Новые клиенты myTarget, которые зарегистрируются для самостоятельной настройки рекламы, получат дополнительную поддержку от самой платформы – удвоение первого платежа в рекламной платформе. 

Для участия в акции предпринимателям необходимо снять короткий ролик о своем бизнесе, заполнить бриф и разместить ролик в одной из социальных сетей («ВКонтакте» или «Одноклассники») с хештегом #ПокажемДелом.

«Делобанк» настроит показы по географии и аудитории. Чем больше ролик получил лайков и репостов в сети, тем больше показов получит реклама.

Фото: Unsplash

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20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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