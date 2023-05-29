«Делобанк» запустил расчеты в лирах и тенге

«Делобанк» запустил расчеты в турецких лирах и казахстанских тенге. Комиссия за перевод составляет 0,15% от суммы, столько же стоит прохождение валютного контроля. Ранее банк запустил расчеты в китайских юанях.
Банк для предпринимателей «Делобанк» начал проводить расчеты в турецких лирах и казахстанских тенге. Об этом RB.RU рассказал представитель банка. Клиенты организацию также могут открывать счета в перечисленных валютах.
Комиссия за перевод в Турцию или Казахстан составляет 0,15% от сумма. Столько же стоит прохождение валютного контроля. Адресат получает перевод в среднем за пять дней, сообщили в «Делобанке».
Мобильное приложение «Делобанка» в 2022 году признали одним из лучших мобильных банкингов для индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса.
Фото на обложке: ViktoriyaFivko /
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