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«Делобанк» запустил расчеты в лирах и тенге

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Делобанк» запустил расчеты в турецких лирах и казахстанских тенге. Комиссия за перевод составляет 0,15% от суммы, столько же стоит прохождение валютного контроля. Ранее банк запустил расчеты в китайских юанях.

«Делобанк» запустил расчеты в лирах и тенге

Банк для предпринимателей «Делобанк» начал проводить расчеты в турецких лирах и казахстанских тенге. Об этом RB.RU рассказал представитель банка. Клиенты организацию также могут открывать счета в перечисленных валютах.

Комиссия за перевод в Турцию или Казахстан составляет 0,15% от сумма. Столько же стоит прохождение валютного контроля. Адресат получает перевод в среднем за пять дней, сообщили в «Делобанке».

Мобильное приложение «Делобанка» в 2022 году признали одним из лучших мобильных банкингов для индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Фото на обложке: ViktoriyaFivko / Shutterstock

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