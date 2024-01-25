Деловые туристы стали чаще летать в Китай

Спрос российского бизнеса на оформление зарубежных виз по итогам 2023 года увеличился вдвое. Чаще всего деловые туристы летали в Китай. Получение визы в КНР занимает три-четыре дня, снизился и консульский сбор, пишет «Ъ».
Растущий в целом спрос аналитики связывают с дополнительными потребностями бизнеса в налаживании связей. Выраженный позитивный тренд во многом продиктован ростом потока на азиатских направлениях.
А доля отказов россиянам в туристических визах США в 2023 году выросла до 39,49%. Годом ранее их было 26,18%. При этом общее число выданных виз выросло с 29,9 тыс. до 54,4 тыс.
Ухудшение статистики по отказам исполнительный директор «Визахода» Даниил Сергеев связывает с ростом числа заявителей, рассчитывающих получить визы в эмигрантских целях, и обстоятельствами, вынуждающими их подавать заявления в третьих странах.
Фото на обложке: Toa55 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес в Южной Африке
- 2 «Яндекс» начал поиск инженера в сфере беспилотных авто в Китае
- 3 В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок
- 4 Китайские инновации, которые мы можем использовать уже сегодня
- 5 Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2024
25 января 2024
26 января 2024