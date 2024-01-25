Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Деловые туристы стали чаще летать в Китай

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Спрос российского бизнеса на оформление зарубежных виз по итогам 2023 года увеличился вдвое. Чаще всего деловые туристы летали в Китай. Получение визы в КНР занимает три-четыре дня, снизился и консульский сбор, пишет «Ъ».

Деловые туристы стали чаще летать в Китай

Растущий в целом спрос аналитики связывают с дополнительными потребностями бизнеса в налаживании связей. Выраженный позитивный тренд во многом продиктован ростом потока на азиатских направлениях.

А доля отказов россиянам в туристических визах США в 2023 году выросла до 39,49%. Годом ранее их было 26,18%. При этом общее число выданных виз выросло с 29,9 тыс. до 54,4 тыс.

Ухудшение статистики по отказам исполнительный директор «Визахода» Даниил Сергеев связывает с ростом числа заявителей, рассчитывающих получить визы в эмигрантских целях, и обстоятельствами, вынуждающими их подавать заявления в третьих странах.

Фото на обложке: Toa55 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес в Южной Африке
  2. 2 «Яндекс» начал поиск инженера в сфере беспилотных авто в Китае
  3. 3 В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок
  4. 4 Китайские инновации, которые мы можем использовать уже сегодня
  5. 5 Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2024

Академия инноваторов

25 января 2024

Investment Readiness Accelerator

26 января 2024

Питч-марафон Разведки

Все ВОЗМОЖНОСТИ