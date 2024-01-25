Деловые туристы стали чаще летать в Китай

Спрос российского бизнеса на оформление зарубежных виз по итогам 2023 года увеличился вдвое. Чаще всего деловые туристы летали в Китай. Получение визы в КНР занимает три-четыре дня, снизился и консульский сбор, пишет «Ъ».

Растущий в целом спрос аналитики связывают с дополнительными потребностями бизнеса в налаживании связей. Выраженный позитивный тренд во многом продиктован ростом потока на азиатских направлениях.

А доля отказов россиянам в туристических визах США в 2023 году выросла до 39,49%. Годом ранее их было 26,18%. При этом общее число выданных виз выросло с 29,9 тыс. до 54,4 тыс.

Ухудшение статистики по отказам исполнительный директор «Визахода» Даниил Сергеев связывает с ростом числа заявителей, рассчитывающих получить визы в эмигрантских целях, и обстоятельствами, вынуждающими их подавать заявления в третьих странах.

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