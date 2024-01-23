Доля отказов россиянам в туристических визах США в 2023 году выросла почти до 40%

Доля отказов россиянам в туристических визах США в 2023 году выросла до 39,49%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные американского госдепартамента. Годом ранее их было 26,18%. При этом общее число выданных виз выросло с 29,9 тыс. до 54,4 тыс.

Рост числа отказов может следствием нескольких факторов. В частности, американское консульство в Москве выдает визы только в экстренных случаях, сообщила коммерческий директор иммиграционной компании Second Wind Варвара Латынцева. Россиянам приходится обращаться в диппредставительства США в других странах, что снижает шанс на одобрение визы.

В целом по миру наименьший показатель отказов в американской визе у Катара — 2,53%, Уругвая и Соломоновых Островов — по 3,21%. Также в этом списке Израиль — 3,3%, Кувейт — 3,96%, ОАЭ — 4,18% и Люксембург — 4,22%.

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