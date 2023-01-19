Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста

Основательница коммуникационного агентства Zecomms Agency Евгения Заславская поговорила c адвокатом Cataliotti Law Майклом Каталиотти, чтобы разобраться, какой тип визы выбрать предпринимателю, чтобы получить больше преимуществ при переезде в США. А опытом получения виз для сотрудников компании поделилась основательница CastingForm Даша Тимбуш . В материале — какими лайфхаками можно воспользоваться при подаче документов и как собрать необходимое портфолио из публикаций в СМИ.

Предприниматель хочет открыть новые горизонты — сменить место жительства, привлечь инвесторов, познакомиться с новой бизнес-средой и масштабировать проект за рубежом. В качестве страны он выбрал США. Перед ним несколько типов виз: О1, O2 и EB-1/EB-2. Что из этого подойдет лучше всего?

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Дисклеймер:

В материале мы даем общую информацию о визе талантов, делимся опытом работы с россиянами одного из адвокатов и лайфхаками предпринимателей, которые уже получали визы. Однако для каждого кейса ситуация, условия и требования могут быть индивидуальными. Взгляды разных юристов тоже отличаются. Юридическая сторона вопроса и особенности законодательства США накладывают свои отпечатки на процесс подачи.

Что такое виза талантов и что она дает

Виза талантов — это программа привлечения выдающихся или подающих надежды специалистов с «экстраординарными способностями» в разных отраслях в другие страны. Такая виза позволяет находиться за рубежом длительное время и обычно не требует покупки недвижимости.

В зависимости от страны виза талантов может распространяться на близких членов семьи получателя и позволяет оформить ПМЖ спустя несколько лет.

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Типы виз

Неиммиграционная виза О1

Самая известная программа привлечения талантов — O1 в США.

Для кого

Для подачи нужно обладать «экстраординарными способностями» в области науки, образования, бизнеса или спорта (виза O1A); «выдающимся мастерством» в сфере искусства (причем это может быть не только арт, но и, например, «искусство» продвижения, дизайн) или очень высокими достижениями в кинопроизводстве или телевизионной индустрии (виза O1B).

В бизнесе не обязательно занимать высокие посты в компании, главное — ваш вклад в ее развитие и результаты работы.

Что дает

Программа позволяет держателю визы работать на территории США в его сфере на протяжении 3 лет с возможностью продления визы на один год неограниченное количество раз. Можно забрать в США супругов и детей в возрасте до 21 года. К сожалению, члены семьи не имеют права на трудоустройство в США, зато могут учиться.

Процесс получения

По словам адвоката Майкла Каталиотти, кейс обычно готовится от 3 месяцев (в редких случаях меньше). Процедура получения визы занимает 15 дней при ускоренном рассмотрении с дополнительной оплатой и от месяца до полугода при обычном. Виза О1 не предусматривает ежегодного лимита (визовой квоты), а значит, вам не стоит бояться конкуренции сограждан в консульстве — возьмут всех, кто будет соответствовать требованиям.

Особенности

Важно, что неиммиграционная виза О1 привязана к работодателю. Соискателю необходимо найти компанию, которая возьмет его на работу. Это послужит доказательством того, что с вами собираются сотрудничать.

Если ваш петиционер выступает как единственный работодатель, работать вы сможете только на него. При смене компании нужно будет подавать петицию заново.

Альтернативный вариант — когда петиционером выступает ваша собственная компания. Ее можно открыть удаленно, например, через Stripe Atlas. Можно также добавить ее в itinerary of events — список организаций, в которых вы сможете работать на территории США.

С компаниями из этого списка не обязательно сразу подписывать контракты — достаточно предоставить соглашение о намерениях с информацией о том, что и в какой период вы будете делать для них в течении трех лет. Если вы фрилансер, все проекты вы сможете оформлять через собственную компанию.

Неиммиграционные визы О2 и О3

Для кого

О2 — это визы, предназначенные для сопровождающих получателя O1. Их могут запросить держатели O1B — а это в том числе сотрудники с экспертизой в маркетинге и дизайне — для самых важных сотрудников сотрудников и их семей (О3), в том числе для сооснователей без доказательства их экстраординарных способностей.

Эта опция недоступна предпринимателям, которые подают на визу в категории O1A, например, CEO компании с О1 про профилю «бизнес».

Что дает

O2-сотрудник может работать со своим O1B-руководителем в его компании(ях), указанных в основной петиции, в течения действия визы O1B. Максимально визу дают на 3 года с возможностью продления. Если держатель O1B решит подать на грин-карту, все сотрудники на O2 и их семьи потеряют свой статус.

O3 не позволит работать, но даст возможность находиться и путешествовать в США без ограничений.

Процесс получения

Из документов на O2 нужны только резюме, письмо-подтверждение с приглашением от держателя O1B и объяснение, почему кандидат нужен в США. Опциональны подтверждения совместной работы.

Супруги и несовершеннолетние дети сотрудника на O2 смогут вместе получить статус О3 без каких-либо дополнительных расходов на работу адвоката, самостоятельно заполнив формы DS160 и записавшись на собеседование в консульство.

Особенности

По словам Даши Тимбуш, основательницы CastingForm, судя по отзывам, получить О2 сейчас гораздо проще, чем туристическую B1/B2. O2 — это самый быстрый, но временный вариант рабочей визы. Находясь уже на территории США, стоит, например, податься на учебную визу F1, рабочие визы H1-B, L-1, визу инвестора E-2, а через них уже получать грин-карту EB-3 или EB-5.

Иммиграционные визы EB-1 / EB-2

Для кого

Виза EB-1 предназначена для людей с выдающимися достижениями международного масштаба, а EB-2 рассчитана на высокопрофессиональных работников и лиц с незаурядными способностями. По сути EB-1 и EB-2 различаются только вкладом в профессию и уровнем профессионализма. Требования к соискателям очень похожи на О1, хотя и чуть шире — нужны более значимые достижения.

Что дает

Обе визы, в отличие от О1, относятся к категории иммиграционных. Они предоставляет иностранцу право жить и работать в США постоянно, а не право на въезд и временное пребывание с определенной целью.

EB-1/EB-2 являются основанием для получения грин-карты и статуса постоянного резидента США (Green Card for Employment-Based Immigrants EB-1/EB-2). Через пять лет владелец такой визы может получить гражданство. С EB-1/EB-2 работать можно где угодно, а с O1 — только в тех компаниях, которые были указаны при подаче петиции.

Супруги обладателей виз тоже могут работать на территории страны. Более того, вместе с детьми они получают право на получение грин-карты автоматически. Это стоит учитывать при оплате услуг адвоката. Петиция на основании экстраординарных способностей кандидата готовится только для одного человека, после ее одобрения на членов семьи заполняются только соответствующие формы. Доказывать им ничего не нужно.

Процесс получения

Процесс получения виз EB-1/EB-2 чуть сложнее, чем О1. Из-за того, что это иммиграционная виза, придется пройти собеседование (visa appointment interview), на которое стоит очередь из желающих. Если подаваться на О1 из США, этого делать не нужно.

У EB-1/EB-2 много плюсов, поэтому часто держатели O1 предпочитают подавать заявку на получение этих виз через несколько лет пребывания в США, когда у них появятся заметные профессиональные заслуги в новой стране.

Особенности

Можно подать заявку на Green Card for Employment-Based Immigrants прямо из США после как минимум 90 дней пребывания в любом легальном статусе на территории страны (даже если вы приехали как турист).

По словам адвоката, процесс получения скорее всего займет около 12-18 месяцев. Причина — в том, что сначала нужно будет подать первоначальное ходатайство. В нем Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) просит подтвердить, что человек имеет право претендовать на получение грин-карты.

Если на момент подачи вы находитесь за пределами США, вам нужно будет влететь в страну по иммиграционной визе, а уже в Штатах вам пришлют грин-карту по почте на домашний адрес. Это может случиться через 2-3 года — сроки сильно варьируются.

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Критерии отбора на визы O1, EB-1 и EB-2

Списки критериев для подачи на визы можно найти на сайте USCIS: O1, EB-1 и EB-2. Для получения одобрения нужно представить железобетонные доказательства хотя бы по трем. Есть несколько критериев, подтверждающих факт наличия у кандидата экстраординарных способностей:

получение крупных грантов,

награды в конкурсах,

посещение мероприятий и конференций в качестве заметного участника, спикера или члена жюри,

попадание в рейтинги,

публикации книг или материалов в значимых СМИ,

членство в профессиональных ассоциациях.

Например, если вы предприниматель, будет не лишним опыт участия в деловых профильных форумах в качестве спикера, в кулуарах которого у него еще и брали интервью ведущие издания страны.

Ваше значимое положение и выдающиеся способности необходимо будет доказать в том числе с помощью рекомендательных писем от людей из вашей индустрии. В идеале — если это будут профессионалы с американского рынка или с мировой известностью. Их должно быть легко найти в интернете по фамилии или названию компании.

Совет: офицер гораздо быстрее примет решение, если вы приложите к своей петиции письмо от коллеги, пусть и не самой высокой должности, из Apple, Google или United Nations.

Процесс получения на примере визы талантов О1

Сроки

Получение визы О1 включает несколько этапов:

Подготовка петиции. Сроки: обычно от 3 месяцев, но может быть меньше. Рассмотрение петиции в USCIS. Этот этап занимает в среднем от месяца до полугода в зависимости от штата и сервисного центра. Либо — до 15 дней в случае оплаты сбора за ускоренное рассмотрение. Прохождение собеседования. Получение визы в консульстве США (в порядке очередности).

Важно, что сроки зависят от времени года и конкретного сотрудника. В России консульств США больше нет, поэтому придется ехать в другую страну. Многие россияне отправляются в Польшу. Несмотря на новости о закрытом въезде для граждан России, прилететь туда можно при наличии открытой шенгенской визы, например, через Италию или Испанию.

А если соискатель уже находится в США, в случае одобрения петиции происходит автоматическая смена статуса.

Для получения О1 и других виз можно обратиться к иммиграционным адвокатам. Они подготовят документы и помогут донести до инспекторов миграционной службы, с каким предпринимателем они имеют дело, в чем он преуспел и почему может стать значимым и полезным для экономики страны.

Обычно они хорошо знают требования иммиграционной службы, поэтому, составляя текст петиции, определенным образом упакуют ваш кейс, расставят акценты и трансформируют все ваши достижения и проекты с нужным уклоном.

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По словам Даши Тимбуш, основательницы CastingForm, в прошлом году в ее окружении было несколько кейсов, когда визу О1 адвокат «готовил» за 3-4 недели. Через 3-5 дней после подачи от USCIS приходили положительные ответы.

Есть и обратные ситуации, когда раскрученные и всем известные специалисты за год не делают ничего. Они набирают клиентов и ставят их в очередь, а те просто ждут, когда у адвоката дойдут до них руки. Так что лучше узнать до подписания контракта и оплаты, хватает ли специалисту подтверждений и материалов для начала работы, и зафиксировать сроки, чтобы не было сюрпризов.

Стоимость

Для получения визы О1 Майкл Каталиотти, Attorney & Counselor компании Cataliotti Law, советует заложить на услуги адвокатов $6-10 тыс. Весь процесс подачи документов на семью может потребовать $10-15 тыс. Для первой заявки базовая ставка составляет $460, премиальная обработка (premium processing) с гарантией ответа в течении 15 дней обойдется в $2500 сверху.

Даша Тимбуш

Основательница CastingForm

По моему опыту, с O1A и O1B легче всего получить грин-карту, немного усилив свой кейс до EB-1 или EB-2. Говорят, что из-за ажиотажа некоторые адвокаты сегодня выставляют запредельные цены на подготовку к О1 — до $30 тыс. Но я знаю, что даже сейчас можно уложиться в $10 тыс., включая все комиссии.

Возможно, имеет смысл сразу договариваться с адвокатом о последующем переходе на грин-карту, если вы уже решили, что собираетесь остаться в США после истечения O1. Часто адвокаты дают скидку на услуги и разбивают материал на части, чтобы не использовать все доказательства сразу. Таким образом у вас, может быть, получится договориться на $15 тыс. вместо $20-25 тыс. за O1 и EB-1/EB-2 впоследствии.

Помимо адвокатов, за помощью можно обратиться к PR-специалистам, которые помогут с подготовкой публикаций в СМИ. Много информации можно также почерпнуть из чатов, таких как О1/EB1/EB2 в Telegram.

Как подготовить публикации в СМИ

Чтобы получить визу талантов, необходимо доказать, что вы выдающаяся персона и эксперт в своей отрасли. Для этого понадобятся в числе прочего упоминания в СМИ о вас или вашей компании.

Для кейса подойдут интервью, колонки, новости о вас или о вашей компании (обязательно с упоминанием вашего имени). Публикации должны быть свежими, в идеале — не старше пяти лет. Можно использовать подкасты и видеоинтервью, добавляя URL на соответствующие записи, а также ТВ- и радиоэфиры. Главное — чтобы все материалы были связана с вашей профессиональной темой и направлением, по которому вы подаетесь на визу.

Не имеет большого значения количество заметок. Порой подтвердить «талант» человека могут и пять публикаций. А иногда отказывают тем, у кого десятки или даже сотни упоминаний в СМИ. Кроме того, не столь важно, на каких языках выходили материалы. Но будьте готовы к тому, что юрист запросит перевод всех ваших статей для кейса, и даже расшифровку подкаста.

Страна тоже не имеет значения, главное, чтобы СМИ были значимы и имели вес на медиарынке. Среди российских медиа это, например, Forbes, Inc., RB.ru, «Ведомости», РБК, «Коммерсантъ». Из американских можно выделить те же Forbes и Inc, Business Insider, Entrepreneur, Fast Company, TechCrunch. Но отлично подойдут и отраслевые СМИ по вашей тематике: они подтвердят вашу экспертность в определенной сфере.

По опыту Майкла Каталиотти из Cataliotti Law, оптимально иметь портфолио из 5-7 материалов в медиа самого разного уровня и формата — в одном речь может идти о вас как о предпринимателе, в другом — только о вашем бизнесе. Так вы даете понять, что ваше мнение имеет значение для рынка и предпринимательского сообщества, а редакторы крупных СМИ посчитали его важным и ценным.

В последнее время при рассмотрении и обработке иммиграционных дел многие инспекторы миграционной службы скорее сосредоточены на качестве.

Что не подойдет

Для портфолио не котируются блоги площадок без редакционного фильтра, где каждый может выложить свой контент. Важно проверять, чтобы у СМИ был статус медиа. Хотя и здесь есть расхожие мнения: к примеру, какие-то колонки на VC были отклонены офицерами, а какие-то — одобрены.

Плюс VC в том, что есть возможность посмотреть количество просмотров. В случае, если материал набрал большое количество просмотров, это можно «прикрепить» к кейсу.

В статьях не должно быть пометки «реклама» и других признаков того, что материал вышел на коммерческой основе.

Если вы блогер, количество ваших подписчиков или просмотров в YouTube или соцсети с фото не подойдет в качестве критериев доказательства экстраординарности для О1/EB-1/EB-2.

Типичные сложности при подаче на визу

Майкл рассказал про один показательный случай из своей практики. Его клиентом был предприниматель из России, о котором написали несколько хороших статей значимые СМИ Франции, России и других стран. Он привлек более миллиона долларов финансирования, работал с крупными клиентами из международных конгломератов.

Майкл Каталиотти

Attorney & Counselor, Cataliotti Law

Мы подали документы на визу О1, но офицеры сказали, что хотят получить разъяснения по некоторым ключевым моментам, а также дополнительную информацию об этом человеке. Мы предоставили новые данные и дополнительные сведения, но получили отказ в визе — они просто проигнорировали все, что мы принесли.

Тогда мы запланировали повторную подачу и поменяли тип визы. В этот раз акцент сделали на личности клиента как творческого предпринимателя, который не просто выдающийся бизнесмен, а неординарный специалист по развитию предпринимательских навыков, навыков управления бизнесом, удержания клиентов и управления взаимоотношениями с потребителями.

В итоге ему одобрили визу без каких-либо дозапросов.

Почему могут отказать в выдаче визы:

Неполный пакет документов.

Неточность или ошибки в документах.

Предоставлено недостаточно информации.

Не хватает доказательств таланта и экстраординарных способностей заявителя.

Нечеткие планы в стране, визу которой заявитель пытается получить (непонятно, какой вклад человек внесет в деятельность бизнеса и экономику страны в целом).

Неудачный офицер — и такое бывает. После отказа можно подать тот же пакет документов, и другой сотрудник одобрит визу.

Чтобы подача прошла успешно, не забудьте выбрать правильную категорию при выборе конкретной визы. Если вы предприниматель, который сосредоточен на бизнесе, это не означает, что вы должны подаваться только на О1. Если вы получили отказ, смените тип визы, сделайте акцент на других аспектах и пробуйте снова.

В случае отказа нужно запросить у уполномоченной организации причины такого решения и постараться исправить недочеты, на которые они укажут, чтобы отправить заявку еще раз.

Советы и лайфхаки для предпринимателей

Если есть возможность, лучше готовить свой кейс и собирать документы и публикации в СМИ в спокойном режиме, пока вы еще не прилетели в США.

Если вы уже находитесь в США и решили подаваться на смену статуса, рекомендуется делать это не ранее, чем через 90 дней пребывания в стране. В противном случае вы фактически нарушаете цель первоначального неиммиграционного въезда — учеба или туризм.

Будьте готовы к дозапросам (Request for Evidence, RFE) от офицеров иммиграционной службы USCIS и в указанный срок предоставлять дополнительные сведения. Дозапрос может быть не один. Ответ службы может вызвать у вас недоумение, как будто офицеры не смотрели и половину из поданных документов. Не стоит отчаиваться — дополняйте ваш кейс, несмотря ни на что.

Рекомендательные письма лучше просить писать людей, которых можно охарактеризовать как достаточно медийных («гуглятся», работают в известных компаниях, раскрутили соцсети).

Перед тем как выбрать юриста, лучше пообщаться с несколькими адвокатами, послушать их версии упаковки вашего кейса и найти специалиста, с которым вам будет удобно взаимодействовать. Любая ситуация индивидуальна, каждый юрист будет предлагать вам разные варианты. Выберете тот, который будет наиболее комфортен для вас.

Учитывайте, что сроки рассмотрения могут быть очень разными. Иногда людям «одобряют» визу за 5 рабочих дней (а кейс при этом был собран за две недели), иногда процесс растягивается на несколько долгих месяцев. При этом важно понимать, что в это время вы не можете выехать из США, если уже находитесь там.

Будьте готовы к тому, что ваш подход к доказательствам экстраординарности и подход адвоката могут сильно отличаться. Достижения и публикации, которые посчитаете важными вы, по его мнению могут не пригодится для подачи петиции. В этом вопросе главное не количество, а качество.

Обязательно забирайте полностью подготовленный кейс (это может быть как 300 страниц, так и 700) у своего адвоката в том виде, в котором он был подан в USCIS в иммиграционную службу. В этом случае вы сможете использовать его при подаче на грин-карту с другим адвокатом или самостоятельно.

Даша Тимбуш

Основательница CastingForm

Я знаю ребят, которые оформляли петиции и получали грин-карты сами. В целом это имеет смысл, так как ни один адвокат не сможет гарантировать вам успех. В их договорах даже прописано, что в случае отказа деньги не возвращаются. А если вы передумаете в процессе, с вас возьмут как минимум оплату за проделанную работу.

Визы О1, O2 и EB-1/EB-2 — это хороший способ для предпринимателей и их сотрудников сменить место жительства, привлечь инвесторов, познакомиться с новой бизнес-средой и масштабировать бизнес за рубежом.

Процесс оформления документов и подачи на визы полон бюрократических сложностей и подводных камней, а услуги адвокатов обходятся дорого. Но путь получения визы талантов в 2022 году прошли уже десятки россиян, поэтому все возможно.

Если ваш опыт получения О1/O2/EB-1/EB-2 отличается от описанного в статье, или у вас есть другая информация о сроках, стоимости и процессе, пишите об этом автору материала.

Фото на обложке: Shutterstock / lassedesignen