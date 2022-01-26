В России почти на 50% вырос спрос на специалистов по кибербезопасности

В 2021 году спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ) в России вырос на 47%. Это обусловлено ужесточением требований к хранению данных, влиянием пандемии, а также активностью киберпреступников, считают эксперты.

Количество предложений о работе, связанной с ИБ, в 2021 году выросло в РФ на 47% по сравнению с 2020 годом и достигло 35,3 тыс. вакансий, сообщил РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Наибольшее число вакансий о поиске специалистов в ИБ открыты:

у ИТ- и интернет-компаний, системных интеграторов: почти треть от общего числа, за год спрос вырос на 31%;

в финансовом секторе (5,9 тыс. вакансий, +55%);

в телекоммуникациях и связи (2,7 тыс., +43%);

Наибольший рост числа вакансий по ИБ наблюдался:

в сегменте «Услуги для населения», где спрос вырос в 2,5 раза за счет низкой базы. В этой категории размещаются вакансии различных подразделений Ozon, а также центров по организации досуга, развлечений, спортивных мероприятий;

в автомобильном бизнесе (дилеры и сервисы) — до 390 вакансий, +100%;

в сегменте «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (до 1 тыс. вакансий, +98%);

в СМИ, маркетинге, рекламе, PR, дизайне, продюсировании (до 515 вакансий, +83%);

Единственной категорией, где спрос на специалистов по ИБ снизился, оказалась область «Общественная деятельность, партии, благотворительность, некоммерческие организации», где в 2021 году было 25 вакансий вместо 26 годом ранее.

По словам управляющего директора «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаила Прибочиего причины роста спроса кроются в необходимости безопасного хранения и обработки чувствительных данных, которая в последнее время стала одним из приоритетов для компаний и их клиентов. Он считает, что это обусловлено более жесткими требованиями регуляторов, а также тем, что утечки данных могут отрицательно сказаться на имидже компании и даже принести прямые потери.

В Positive Technologies со ссылкой на собственное исследование сообщили, что треть российских компаний когда-либо подвергались кибератакам, а 16% из них в результате соглашались выплатить выкуп хакерам.

В декабре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России сформировался большой дефицит работников IT-индустрии. По его данным, в стране не хватает 1 млн специалистов в области информационных технологий.



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