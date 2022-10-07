Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России на фоне частичной мобилизации вырос спрос на адвокатов и грузчиков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Спрос россиян на услуги на нотариусов после 21 сентября вырос в 6,5 раза, на консультации адвокатов — в 1,5 раза, сообщается в исследовании сервиса для поиска специалистов «Профи» (ранее — Profi.ru).

В России на фоне частичной мобилизации вырос спрос на адвокатов и грузчиков

Эксперты изучили спрос россиян на услуги с 21 по 30 сентября и выяснили, какие из них стали более востребованными. Так, жители страны стали чаще обращаться к нотариусам, адвокатам, юристам, психологам и специалистам по переездам.

Больше всего по сравнению с периодом 11–20 сентября вырос спрос на услуги нотариусов. Россияне начали обращаться к этим специалистам на 549% чаще. При этом в Москве прирост составил 570%, а в Санкт-Петербурге — 861%. 

На 48% выросло число запросов на услуги адвокатов и юридические консультации.

На 9% чаще заказывать перевозку вещей и грузов.

А в период с января по сентябрь 2022 года количество обращений к психологам на сервисе увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
  2. 2 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
  3. 3 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  4. 4 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
  5. 5 Зачем компаниям Tone of Voice и как он зависит от работы службы поддержки

ВОЗМОЖНОСТИ

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

09 октября 2022

«Программирование на C++»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Павел Дуров в очередной раз посоветовал пользователям «держаться подальше от WhatsApp»

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Новости

Менеджеры пунктов выдачи пожаловались на новые штрафы Wildberries за бракованный товар

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Колонки

Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу