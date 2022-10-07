В России на фоне частичной мобилизации вырос спрос на адвокатов и грузчиков

Спрос россиян на услуги на нотариусов после 21 сентября вырос в 6,5 раза, на консультации адвокатов — в 1,5 раза, сообщается в исследовании сервиса для поиска специалистов «Профи» (ранее — Profi.ru).
Эксперты изучили спрос россиян на услуги с 21 по 30 сентября и выяснили, какие из них стали более востребованными. Так, жители страны стали чаще обращаться к нотариусам, адвокатам, юристам, психологам и специалистам по переездам.
Больше всего по сравнению с периодом 11–20 сентября вырос спрос на услуги нотариусов. Россияне начали обращаться к этим специалистам на 549% чаще. При этом в Москве прирост составил 570%, а в Санкт-Петербурге — 861%.
На 48% выросло число запросов на услуги адвокатов и юридические консультации.
На 9% чаще заказывать перевозку вещей и грузов.
А в период с января по сентябрь 2022 года количество обращений к психологам на сервисе увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото на обложке: Unsplash
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