В России вырос спрос на подержанные и восстановленные смартфоны — эксперты

На фоне снижения доходов из-за карантина россияне начали чаще продавать старые смартфоны и больше интересоваться подержанными и восстановленными устройствами. Спрос на такую технику вырос за последние недели на 40%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные SmartPrice.

В SmartPrice (продает восстановленную технику) считают, что спрос сопоставим с показателями высокого сезона, то есть предпраздничных дней. В числе лидеров по росту спроса среди регионов основатель компании Владислав Овчинников отмечает Москву.

На показатели, по его словам, также накладывается начавшийся в первом квартале ажиотаж, вызванный ожиданием дефицита из-за ограничения поставок из Китая и роста цен из-за снижения курса рубля, а также закрытие в последние дни большого числа розничных точек ритейла.

Овчинников также считает, что пока у покупателя еще есть деньги, однако если самоизоляция затянется, то спрос начнет снижаться из-за сокращения доходов населения.

Сервис объявлений Avito отметил, что спрос на смартфоны с 30 марта по 6 апреля вырос на 28% (оценивается по числу запрашиваемых контактов с продавцами), в то время как предложение упало на 4%. Повышенный интерес к гаджетам, по мнению представителя компании, объясняется еще и тем, что многие начали учиться и работать удаленно.

Также выросло число россиян, желающих экстренно продать старые смартфоны или поменять их на новые, рассказала основатель компании DamProdam (выкупает и продает в trade-in технику Apple и Samsung) Елена Богатырева. По ее словам, в марте число таких сделок увеличилось на 250%.

Ситуация может привести к тому, что заметную долю в сегменте снова займут продавцы и скупщики смартфонов в палатках на сером рынке, предупреждают эксперты.

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