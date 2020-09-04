В Москве пройдет демо-день тревел-стартапов «Фабрики»

16 сентября в «Цифровом деловом пространстве» состоится демо-день акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов». Участники представят свои проекты из сферы TravelTech коллегам из индустрии, партнерам и инвесторам, а эксперты определят победителей. Для участия необходимо зарегистрироваться .

Из 260 заявок в программу попали 33 проекта. Команды прошли образовательный интенсив из семи модулей, во время которого изучили основы тестирования идей, Customer Development, оценки рынка, поиска и анализа конкурентов, интеллектуальной собственности, бизнес-модели, юнит-экономики, маркетинговых коммуникаций и упаковки продукта. На протяжении акселератора с участниками работали профессиональные трекеры, а также были организованы встречи с партнерами программы.

На демо-дне «Фабрики» команды расскажут о результатах своей работы в рамках акселерационной программы. Посмотреть презентации проектов приглашены инвесторы, представители туриндустрии и все, кому интересны тревел-стартапы и новые технологии в туризме.

После выступлений участников жюри выберет 10 лучших проектов, которые получат от организаторов помощь в выводе продуктов на рынок. В2С-стартапы вместе с коммуникационными и маркетинговыми агентствами разработают и реализуют маркетинговую стратегию, которая позволит протестировать гипотезы. Для B2B-проектов организаторы устроят нетворкинг-сессии с партнерами «Фабрики» — корпоративными заказчиками, потенциальными инвесторами и клиентами.

В жюри войдут представители компаний из сферы туризма и гостеприимства и других отраслей. Среди партнеров «Фабрики»:

«СберМаркетинг»;

перевозчики (S7, «Аэроэкспресс»);

туроператоры и турагентства (TUI, Anex Tour, «Аэроклуб»);

сервисы для путешествий («Связной Трэвел», Amadeus, «МегаФон Путешествия», Tutu.ru, Aviasales, OZON.travel, izi.travel, Travelpayouts, Hotellab.io);

отели («Сафмар Плаза», «Swissotel Красные Холмы», The Ritz-Carlton);

системы для заказа и бронирования транспорта («Яндекс.Такси», GetTransfer);

авторский гастропроект «СысоевFM»;

школа инноваций и креативного мышления ИКРА;

агентство интернет-маркетинга MediaNation;

приложение Viber;

графический онлайн-редактор Crello;

Сбербанк.

6 августа участники «Фабрики» познакомились с представителями компаний-партнеров, пообщались с ними вживую и представили свои проекты в формате Speed Dating. Узнать, как прошло мероприятие, можно по ссылке.

Демо-день пройдет в Москве, в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, 47. Прийти и посмотреть на выступления могут все желающие после регистрации на сайте.

«Фабрика туристических продуктов и сервисов» — акселерационная программа для тревел-стартапов на ранних стадиях и команд с идеей. Это часть проекта Moscow Travel Hub — площадки для туристического бизнеса, созданной Комитетом по туризму города Москвы. Здесь представители индустрии могут найти полезные статьи и видео, читать актуальные новости, а также общаться в Telegram-чате.





Фото на обложке: l i g h t p o e t / Shutterstock