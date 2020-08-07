Как прошел Speed Dating для тревел-проектов в рамках «Фабрики туристических продуктов и сервисов»
6 августа в «Цифровом деловом пространстве» в рамках акселератора «Фабрика туристических продуктов и сервисов» состоялся Speed Dating для стартапов в сфере TravelTech. В ходе мероприятия проекты, прошедшие отбор в «Фабрику», представили свои идеи и решения компаниям-партнерам акселерационной программы.
Speed Dating — это серия коротких встреч предпринимателей и инвесторов или корпоративных заказчиков, в ходе которых создатели продукта или сервиса презентуют его за три минуты. Через каждые три минуты предприниматели последовательно пересаживаются от одного потенциального партнера или заказчика к другому.
Со стороны партнеров акселератора в Speed Dating приняли участие:
- «Мегафон»
- S7 Airlines
- Сбербанк
- «СберМаркетинг»
- Amadeus
- «Аэроэкспресс»
- TUI
- Ozon.travel
- «Связной Трэвел»
- Rakuten Viber
- izi.TRAVEL
- GetTransfer.com
- Ritz-Carlton
- «Аэроклуб»
- Tutu.ru
- Anex Tour
- «Яндекс.Такси»
- «Сафмар»
«МегаФон Путешествия» — сервис выгодного бронирования услуг для путешественников: абоненты МегаФона получают кэшбэк за покупку авиа- и железнодорожных билетов, экскурсий, страховок, бронирование отелей, туров у наших партнеров. В начале года мы изменили вектор продукта и уже этой осенью планируем релиз с новым интересным функционалом, для развития которого наша команда ищет travel-стартапы и организаторов авторских туров, направленных на формирование у путешественников уникальных впечатлений.
GetTransfer.com – крупнейший международный маркетплейс в сфере пассажирских перевозок. И тем не менее мы считаем себя стартапом и понимаем, почему так важно поддерживать начинающих предпринимателей. Будучи технологической компанией мы с интересом следим за инновациями в IT. К тому же у нас есть экспертиза и свое видение того, как масштабировать бизнес на Америку и Европу. Именно поэтому «Фабрика» представляет для нас большой интерес. Мы хотим быть полезными и найти точки соприкосновения с участниками, чтобы помочь им в будущем развитии.
Tutu.ru, как компания с молодой, креативной и увлеченной командой, каждый день старается предлагать новый и интересный опыт своим клиентам. Участие в Moscow Travel Hub дает нам возможность познакомиться с такими же увлеченными людьми, почерпнуть интересные идеи и поспособствовать развитию туристического рынка России. Мы надеемся увидеть здесь уникальные наработки прогрессивных стартапов, с которыми сможем посотрудничать и вместе реализовать эффективные и нужные сервисы.
С представителями компаний-партнеров общались более 50 человек из 33 проектов, которые проходят акселерационную программу «Фабрики». Это первое очное мероприятие, проведенное в рамках акселератора, поэтому оно также позволило командам-участникам впервые лично встретиться со своими трекерами. Для иногородних команд встречу с партнерами провели онлайн.
Наша команда никогда не участвовала в подобных мероприятиях, поэтому было одновременно очень интересно и волнительно. Нам как людям из ивент сферы очень понравился уровень организации, выбор площадки, четкость всех процессов. Общение с партнерами прошло позитивно, везде укладывались в тайминг. Есть мэтчи, что очень классно. Будем двигаться дальше, расти и развиваться.
Сегодня, наконец, случилось то, что многие с предвкушением ждали: в рамках «Фабрики туристических продуктов и сервисов» прошла первая офлайн-встреча участников, партнеров и трекеров программы. В общей сложности нам удалось пообщаться с 17 партнерами, среди которых были Сбербанк, МегаФон, Туту, TUI, Связной Travel, Amadeus и другие. Нам даже удалось сразу договориться о потенциальном сотрудничестве. Кроме того, это была отличная возможность получить советы и взгляд со стороны о нашем проекте.
Официальный партнер «Фабрики» Агентство инноваций Москвы представили участникам программу пилотного тестирования инновационных решений города.
Впереди команды ждет еще один Speed Dating, в ходе которого они представят свои проекты инвесторам и инвестиционным фондам. Мероприятие запланировано на 10 сентября. А 11 сентября участники акселератора презентуют свои наработки на демо-дне.
«Фабрика туристических продуктов и сервисов» — акселерационная программа, созданная в рамках проекта Moscow Travel Hub Комитета по туризму города Москвы. Программа стартовала 13 июля и продлится до 4 сентября. За время работы организаторы получили 260 заявок от стартапов и больше 450 заявок от слушателей.
Moscow Travel Hub — коммуникационная площадка для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства, которая призвана помочь индустрии запускать коллаборации и новые продукты. Здесь публикуются новости и статьи о сфере туризма, новых инструментах продвижения и технологиях, а также анонсы лекций и воркшопов.
Фото: Федор Ронжин
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