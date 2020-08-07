6 августа в «Цифровом деловом пространстве» в рамках акселератора «Фабрика туристических продуктов и сервисов» состоялся Speed Dating для стартапов в сфере TravelTech. В ходе мероприятия проекты, прошедшие отбор в «Фабрику», представили свои идеи и решения компаниям-партнерам акселерационной программы.

Как прошел Speed Dating для тревел-проектов в рамках «Фабрики туристических продуктов и сервисов»