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Селлеры смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете»

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Продавцы на «Яндекс Маркете» теперь могут воспользоваться кредитом до 50 млн рублей на срок от 3 до 6 месяцев для расширения своего бизнеса. Об этом Русбейс рассказали в компании.
Селлеры смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете»
  1. Новости

Полученные средства можно направить на увеличение ассортимента в преддверии высокого сезона, продвижение товаров или освоение новых категорий. Размер доступного кредита зависит от оборота продавца, при этом условия фиксируются на момент выдачи.

Процесс оформления кредита максимально упрощен: продавцам не потребуются залоги, дополнительные отчеты или визиты в банк. Достаточно выбрать необходимую сумму и срок в личном кабинете. Как рассказали в «Яндекс Маркете», после проверки документов средства будут переведены на расчетный счет продавца в тот же день, а ежемесячные платежи будут автоматически списываться из поступлений от покупателей.

Кредитный продукт доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью, которые работают на платформе более полугода по моделям FBY, FBS или «Экспресс» и не имеют задолженностей перед маркетплейсом. В планах также расширение возможностей получения кредита для продавцов других маркетплейсов.

  • Исследовании сервиса «Поток» и аналитической компании MPStat показало, что в 2023 году продавцы маркетплейсов брали займы на развитие бизнеса на 42% чаще, чем в 2022 году, при этом общая сумма займов составила 142 млн рублей. Чаще всего продавцам нужны были деньги под развитие бизнеса в сегменте одежды и обуви.

Фото на обложке: SSV.Photo / Shutterstock / FOTODOM

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