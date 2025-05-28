Селлеры смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете»

Полученные средства можно направить на увеличение ассортимента в преддверии высокого сезона, продвижение товаров или освоение новых категорий. Размер доступного кредита зависит от оборота продавца, при этом условия фиксируются на момент выдачи.

Процесс оформления кредита максимально упрощен: продавцам не потребуются залоги, дополнительные отчеты или визиты в банк. Достаточно выбрать необходимую сумму и срок в личном кабинете. Как рассказали в «Яндекс Маркете», после проверки документов средства будут переведены на расчетный счет продавца в тот же день, а ежемесячные платежи будут автоматически списываться из поступлений от покупателей.

Кредитный продукт доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью, которые работают на платформе более полугода по моделям FBY, FBS или «Экспресс» и не имеют задолженностей перед маркетплейсом. В планах также расширение возможностей получения кредита для продавцов других маркетплейсов.

Исследовании сервиса «Поток» и аналитической компании MPStat показало, что в 2023 году продавцы маркетплейсов брали займы на развитие бизнеса на 42% чаще, чем в 2022 году, при этом общая сумма займов составила 142 млн рублей. Чаще всего продавцам нужны были деньги под развитие бизнеса в сегменте одежды и обуви.

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