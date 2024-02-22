Продавцы маркетплейсов в 2023 году чаще всего брали займы под развитие бизнеса в сегменте одежды и обуви

Продавцы маркетплейсов в 2023 году брали займы на развитие бизнеса на 42% чаще, чем в 2022 году, при этом общая сумма займов составила 142 млн рублей. Чаще всего продавцам нужны были деньги под развитие бизнеса в сегменте одежды и обуви, говорится в исследовании сервиса «Поток» и аналитической компании MPStat, с которым ознакомился RB.RU.

За 2023 год предпринимателям на маркетплейсах было выдано 94 займа на сумму 142,5 млн рублей. Средняя сумма займа, который брали предприниматели, составила 1,5 млн рублей рублей, средняя ставка при этом — 17,7%.

За 2022 год предпринимателям на маркетплейсах выдали 66 займов на общую сумму 95,7 млн рублей. Средняя сумма займа составила 671,8 тыс. рублей, средняя ставка — 21%.

Самое большое количество займов предприниматели брали под развитие бизнеса в сегменте одежды и обуви: 53 займа на сумму почти 95 млн рублей.

Направления, под которые предприниматели брали займы в 2023 году:

Одежда и обувь — выдано 94,6 млн рублей займов; Прочая торговля — 16,2 млн рублей; Широкий ассортимент — 11,9 млн рублей; Красота и здоровье — 7,7 млн рублей; Товары для дома — 5,9 млн рублей; Электроника — 2,4 млн рублей; Транспорт — 2 млн рублей; Строительство и техника — 1 млн рублей; Продукты питания и повседневного спроса — 715 тыс. рублей; Мебель — 60 тыс. рублей.

Согласно данным аналитиков, самый большой прирост предпринимателей, которые начали продавать свои товары на маркетплейсах в 2023 году, произошел на платформе «Яндекс Маркет». В целом за год количество селлеров выросло на 82 961 человек, или почти на 176%.

В топ-5 регионов, где предприниматели чаще всего обращались за займами, вошли Москва, Калмыкия и Удмуртия, Свердловская область и Оренбург.

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