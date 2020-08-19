Target Global вложил $1 млн в финтех-стартап «Деньги Вперед»

Венчурный фонд с российскими корнями Target Global стал инвестором в первом раунде финансирования российского финтех-стартапа «Деньги Вперед». Об этом Rusbase рассказали представители компании.

Сумма инвестиций Target Global составила $1 млн. Компания также получила от партнеров кредитную линию в 1 млрд рублей на обеспечение деятельности.

«Подобные сервисы позитивно влияют на экономику, особенно в посткризисный период. Аналогичные компании за рубежом снижают текучку кадров в компаниях и позволяют работникам пользоваться собственными средствами, а не кредитами и микрозаймами по значительно более высоким ставкам», — отметил управляющий партнер Target Global Михаил Лобанов.

Стартап «Деньги Вперед» в декабре 2019 года запустили основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин.

Как рассказывали Rusbase в компании, основатели проекта вложили в разработку платформы и приложения «Деньги Вперед» $200 тысяч собственных средств.

Проект позволяет наемным сотрудникам получать зарплату в любой день. В профиле пользователя есть расчетные листы с учетом фактически отработанных дней, отпускных и больничных, расчет налогов, информация о начислениях и удержаниях.

Сервис берет с сотрудников комиссию в размере 50 рублей за каждый перевод. Для работодателей сотрудничество с сервисом бесплатное.

Полученные инвестиции «Деньги Вперед» направит на масштабирование сервиса по всей России.

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