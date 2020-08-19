Target Global вложил $1 млн в финтех-стартап «Деньги Вперед»
Венчурный фонд с российскими корнями Target Global стал инвестором в первом раунде финансирования российского финтех-стартапа «Деньги Вперед». Об этом Rusbase рассказали представители компании.
Сумма инвестиций Target Global составила $1 млн. Компания также получила от партнеров кредитную линию в 1 млрд рублей на обеспечение деятельности.
«Подобные сервисы позитивно влияют на экономику, особенно в посткризисный период. Аналогичные компании за рубежом снижают текучку кадров в компаниях и позволяют работникам пользоваться собственными средствами, а не кредитами и микрозаймами по значительно более высоким ставкам», — отметил управляющий партнер Target Global Михаил Лобанов.
Стартап «Деньги Вперед» в декабре 2019 года запустили основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин.
Как рассказывали Rusbase в компании, основатели проекта вложили в разработку платформы и приложения «Деньги Вперед» $200 тысяч собственных средств.
Проект позволяет наемным сотрудникам получать зарплату в любой день. В профиле пользователя есть расчетные листы с учетом фактически отработанных дней, отпускных и больничных, расчет налогов, информация о начислениях и удержаниях.
Сервис берет с сотрудников комиссию в размере 50 рублей за каждый перевод. Для работодателей сотрудничество с сервисом бесплатное.
Полученные инвестиции «Деньги Вперед» направит на масштабирование сервиса по всей России.
Фото: New Africa / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья