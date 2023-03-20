Названы самые популярные банковские вклады для физлиц

Сервисе анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex выяснил, какие вклады для физических лиц чаще всего выбирают пользователи интернета, и какие условия больше привлекают клиентов. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Всего в выборку в ходе исследования попало 177 наименований банковских вкладов: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.

Топ-15 самых популярных вкладов выглядит так (по степени убывания):

«Исполнение желаний+» («Банк Синара», «СКБ-банк») «Накопительный» (МКБ) «Заоблачный процент» («Газпромбанк») «Оптимальный» («Кредит Европа банк») «Яркая весна с Халвой» («Совкомбанк») «Доходный» («Россельхозбанк») «Мой Дом» («Дом РФ») «Накопительный» («Газпромбанк») «Абсолютный максимум+» («Абсолют банк») «Надежный» («Открытие») «Альфа-Вклад» («Альфа-банк») «Копилка» («Открытие») «Лучший % Онлайн» (Сбербанк) «Накопительный» («Росбанк») «Накопительный счет «Сейф» (ВТБ)

Среди функционала, на который больше всего обращают внимание клиенты банков —клиентский сервис, процентная ставка, мобильное приложение и удобство открытия счета.

В ходе исследования была проанализирована поисковая выдача «Яндекса» и Google (мобильная и десктопная версии) по следующим запросам: «вклад лучший процент», «лучшие вклады в банках», «лучший вклад на сегодня», «самые выгодные вклады в банках», «какой вклад самый выгодный» и другим. За период с 12 февраля 2023 по 12 марта 2023 года поисковый спрос по заданным ключам составил 222 939.

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