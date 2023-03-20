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Названы самые популярные банковские вклады для физлиц

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервисе анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex выяснил, какие вклады для физических лиц чаще всего выбирают пользователи интернета, и какие условия больше привлекают клиентов. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Названы самые популярные банковские вклады для физлиц

Всего в выборку в ходе исследования попало 177 наименований банковских вкладов: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.

Топ-15 самых популярных вкладов выглядит так (по степени убывания):

  1. «Исполнение желаний+» («Банк Синара», «СКБ-банк»)
  2. «Накопительный» (МКБ)
  3. «Заоблачный процент» («Газпромбанк»)
  4. «Оптимальный» («Кредит Европа банк»)
  5. «Яркая весна с Халвой» («Совкомбанк»)
  6. «Доходный» («Россельхозбанк»)
  7. «Мой Дом» («Дом РФ»)
  8. «Накопительный» («Газпромбанк»)
  9. «Абсолютный максимум+» («Абсолют банк»)
  10. «Надежный» («Открытие»)
  11. «Альфа-Вклад» («Альфа-банк»)
  12. «Копилка» («Открытие»)
  13. «Лучший % Онлайн» (Сбербанк)
  14. «Накопительный» («Росбанк»)
  15. «Накопительный счет «Сейф» (ВТБ)

Среди функционала, на который больше всего обращают внимание клиенты банков —клиентский сервис, процентная ставка, мобильное приложение и удобство открытия счета.

В ходе исследования была проанализирована поисковая выдача «Яндекса» и Google (мобильная и десктопная версии) по следующим запросам: «вклад лучший процент», «лучшие вклады в банках», «лучший вклад на сегодня», «самые выгодные вклады в банках», «какой вклад самый выгодный» и другим. За период с 12 февраля 2023 по 12 марта 2023 года поисковый спрос по заданным ключам составил 222 939. 

Фото на обложке: Unsplash

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