Названы самые популярные банковские вклады для физлиц

Сервисе анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex выяснил, какие вклады для физических лиц чаще всего выбирают пользователи интернета, и какие условия больше привлекают клиентов. С результатами исследования ознакомился RB.RU.
Всего в выборку в ходе исследования попало 177 наименований банковских вкладов: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.
Топ-15 самых популярных вкладов выглядит так (по степени убывания):
- «Исполнение желаний+» («Банк Синара», «СКБ-банк»)
- «Накопительный» (МКБ)
- «Заоблачный процент» («Газпромбанк»)
- «Оптимальный» («Кредит Европа банк»)
- «Яркая весна с Халвой» («Совкомбанк»)
- «Доходный» («Россельхозбанк»)
- «Мой Дом» («Дом РФ»)
- «Накопительный» («Газпромбанк»)
- «Абсолютный максимум+» («Абсолют банк»)
- «Надежный» («Открытие»)
- «Альфа-Вклад» («Альфа-банк»)
- «Копилка» («Открытие»)
- «Лучший % Онлайн» (Сбербанк)
- «Накопительный» («Росбанк»)
- «Накопительный счет «Сейф» (ВТБ)
Среди функционала, на который больше всего обращают внимание клиенты банков —клиентский сервис, процентная ставка, мобильное приложение и удобство открытия счета.
В ходе исследования была проанализирована поисковая выдача «Яндекса» и Google (мобильная и десктопная версии) по следующим запросам: «вклад лучший процент», «лучшие вклады в банках», «лучший вклад на сегодня», «самые выгодные вклады в банках», «какой вклад самый выгодный» и другим. За период с 12 февраля 2023 по 12 марта 2023 года поисковый спрос по заданным ключам составил 222 939.
Фото на обложке: Unsplash
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