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Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничили по требованию Генпрокуратуры

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сайт фотобанка Depositphotos оказался недоступен из-за блокировки одной из его страниц по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничили по требованию Генпрокуратуры

По данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничили доступ к странице сайта Depositphotos.com, посвященной действиям России на территории Украины. Требование Генпрокуратуры поступило 1 июля.

По информации «Роскомсвободы», ограничение доступа началось 6 июля.

Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего ресурса на территории РФ. 

7 марта фотобанк сообщил в своих соцсетях, что приостанавливает обслуживание клиентов в России и Беларуси в связи с действиями России на территории Украины и введенными санкциями. Сервис собирается возобновить работу в обоих странах, как только санкции будут отменены.

Depositphotos в октябре 2021 года сменил владельца — у основателя сервиса Дмитрия Сергеева и остальных акционеров его полностью выкупила американская компания VistaPrint, которая работает в сфере дизайна и маркетинга. 

Фото на обложке: Unsplash

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