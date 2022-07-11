Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничили по требованию Генпрокуратуры

Сайт фотобанка Depositphotos оказался недоступен из-за блокировки одной из его страниц по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роскомнадзора.
По данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничили доступ к странице сайта Depositphotos.com, посвященной действиям России на территории Украины. Требование Генпрокуратуры поступило 1 июля.
По информации «Роскомсвободы», ограничение доступа началось 6 июля.
Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего ресурса на территории РФ.
7 марта фотобанк сообщил в своих соцсетях, что приостанавливает обслуживание клиентов в России и Беларуси в связи с действиями России на территории Украины и введенными санкциями. Сервис собирается возобновить работу в обоих странах, как только санкции будут отменены.
Depositphotos в октябре 2021 года сменил владельца — у основателя сервиса Дмитрия Сергеева и остальных акционеров его полностью выкупила американская компания VistaPrint, которая работает в сфере дизайна и маркетинга.
Фото на обложке: Unsplash
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