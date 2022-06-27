Дешевое импортное мясо осложнило конкуренцию российским производителям

Отмена ввозных пошлин и укрепление рубля привели к тому, что закупать мясо за рубежом стало дешевле, чем производить на Родине. Осложнившаяся конкуренция может стать причиной прекращения разведения скота в России, предупредили мясопереработчики.
Российские фермеры рассказали о сложностях, которые у них возникли после того, как импортное мясо подешевело. К снижению цены на мясо из-за рубежа привела отмена ввозной пошлины – власти разрешили в текущем году ввезти 200 тысяч тонн говядины, а также повышенная рентабельность импорта, вызванная укреплением российской валюты.
Производители отметили, что импортная говядина на данный момент стоит на 25% дешевле российской. Отечественным фермерам сложно конкурировать с зарубежными по цене из-за высоких цен на корма. Все это может привести к тому, что российские производители перестанут разводить скот – они уже отказываются отдавать его на убой из-за низких цен на мясо.
Собеседник «Ведомостей» рассказал о снижении закупочной стоимости говядины на 15% за последнюю неделю. Стоимость снижается третий месяц подряд, отметил эксперт.
Фото на обложке: Zu Kamilov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 AgTechInventum проведет питч-сессию агрофудтех-стартапов
- 2 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать
- 3 5 советов аграриям, как выбрать эффективную закупочную платформу
- 4 Стереотипы и мифы о сельском хозяйстве: как на самом деле выглядит отрасль сегодня
- 5 Сельское хозяйство остро нуждается в кадрах. Как развивать сотрудников в условиях цифровизации отрасли?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022