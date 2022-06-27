Дешевое импортное мясо осложнило конкуренцию российским производителям

Отмена ввозных пошлин и укрепление рубля привели к тому, что закупать мясо за рубежом стало дешевле, чем производить на Родине. Осложнившаяся конкуренция может стать причиной прекращения разведения скота в России, предупредили мясопереработчики.

Российские фермеры рассказали о сложностях, которые у них возникли после того, как импортное мясо подешевело. К снижению цены на мясо из-за рубежа привела отмена ввозной пошлины – власти разрешили в текущем году ввезти 200 тысяч тонн говядины, а также повышенная рентабельность импорта, вызванная укреплением российской валюты.

Производители отметили, что импортная говядина на данный момент стоит на 25% дешевле российской. Отечественным фермерам сложно конкурировать с зарубежными по цене из-за высоких цен на корма. Все это может привести к тому, что российские производители перестанут разводить скот – они уже отказываются отдавать его на убой из-за низких цен на мясо.

Собеседник «Ведомостей» рассказал о снижении закупочной стоимости говядины на 15% за последнюю неделю. Стоимость снижается третий месяц подряд, отметил эксперт.

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