Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акции «Газпрома» подешевели до уровня ноября 2020 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции «Газпрома» подешевели до уровня ноября 2020 года. Котировки падают несколько дней подряд после решения компании не выплачивать дивиденды за прошлый год, которые должны были стать рекордными.

Акции «Газпрома» подешевели до уровня ноября 2020 года

В понедельник стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже снизилась на 2,5% по актуальным на момент публикации данным, свидетельствуют данные торгов. Акции «Газпрома» торгуются по ~187 рублей за штуку.

Фото: TradingView

Акции «Газпрома» рухнули более чем на 30% в четверг 30 июня с 305 рублей до 211 рублей за штуку. В этот день компания вопреки ранее озвученным рекомендациям объявила о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2021 год – они должны были составить 1,24 трлн рублей и стать рекордными в истории российского фондового рынка.

В следующие дни котировки «Газпрома» снижались. 1 июля бумаги подешевели еще на 7%, 2 и 3 июля продолжили падение. По данным на 17:25 МСК, рыночная капитализация «Газпрома» составляет 4,52 трлн рублей.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
  2. 2 На высоте технологий
  3. 3 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  4. 4 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  5. 5 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

«Код для всех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ