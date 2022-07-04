Акции «Газпрома» подешевели до уровня ноября 2020 года. Котировки падают несколько дней подряд после решения компании не выплачивать дивиденды за прошлый год, которые должны были стать рекордными.
В понедельник стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже снизилась на 2,5% по актуальным на момент публикации данным, свидетельствуют данные торгов. Акции «Газпрома» торгуются по ~187 рублей за штуку.
Фото: TradingView
Акции «Газпрома» рухнули более чем на 30% в четверг 30 июня с 305 рублей до 211 рублей за штуку. В этот день компания вопреки ранее озвученным рекомендациям объявила о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2021 год – они должны были составить 1,24 трлн рублей и стать рекордными в истории российского фондового рынка.
В следующие дни котировки «Газпрома» снижались. 1 июля бумаги подешевели еще на 7%, 2 и 3 июля продолжили падение. По данным на 17:25 МСК, рыночная капитализация «Газпрома» составляет 4,52 трлн рублей.
Фото на обложке: rarrarorro /
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