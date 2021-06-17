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В Москве пройдет конференция по промышленному дизайну Design Day 2050

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 июня состоится международная конференция Design Day 2050 от Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Главной темой станет образование в сфере промышленного дизайна. Участие бесплатное, но нужна регистрация.

В Москве пройдет конференция по промышленному дизайну Design Day 2050

В программе — лекции, мастер-классы и дискуссии на темы:

  • советский автопром в контексте промышленного дизайна;
  • дизайн продукта и дизайн опыта;
  • тренды образования и другие.

Также в рамках конференции пройдет презентация магистерской программы «Промышленный дизайн и инжиниринг», защита и награждение проектов конкурса Design Challenge.

Среди спикеров;

  • Игорь Зайцев, главный дизайнер АЗЛК в 1974–1987 годах;
  • Томас Балле, директор по промышленному дизайну CATIA;
  • Стив Маттин, бывший директор по дизайну LADA, экс-вице-президент по дизайну АО «АвтоВАЗ»;
  • Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров;
  • Алексей Чупин, руководитель центра дизайна МТС, и другие эксперты.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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