В Москве пройдет конференция по промышленному дизайну Design Day 2050

Евгения Хрисанфова
29 июня состоится международная конференция Design Day 2050 от Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Главной темой станет образование в сфере промышленного дизайна. Участие бесплатное, но нужна регистрация.
В Москве пройдет конференция по промышленному дизайну Design Day 2050Евгения Хрисанфова
В программе — лекции, мастер-классы и дискуссии на темы:
- советский автопром в контексте промышленного дизайна;
- дизайн продукта и дизайн опыта;
- тренды образования и другие.
Также в рамках конференции пройдет презентация магистерской программы «Промышленный дизайн и инжиниринг», защита и награждение проектов конкурса Design Challenge.
Среди спикеров;
- Игорь Зайцев, главный дизайнер АЗЛК в 1974–1987 годах;
- Томас Балле, директор по промышленному дизайну CATIA;
- Стив Маттин, бывший директор по дизайну LADA, экс-вице-президент по дизайну АО «АвтоВАЗ»;
- Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров;
- Алексей Чупин, руководитель центра дизайна МТС, и другие эксперты.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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