В Москве пройдет конференция по промышленному дизайну Design Day 2050

29 июня состоится международная конференция Design Day 2050 от Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Главной темой станет образование в сфере промышленного дизайна. Участие бесплатное, но нужна регистрация.

В программе — лекции, мастер-классы и дискуссии на темы:

советский автопром в контексте промышленного дизайна;

дизайн продукта и дизайн опыта;

тренды образования и другие.

Также в рамках конференции пройдет презентация магистерской программы «Промышленный дизайн и инжиниринг», защита и награждение проектов конкурса Design Challenge.

Среди спикеров;

Игорь Зайцев, главный дизайнер АЗЛК в 1974–1987 годах;

Томас Балле, директор по промышленному дизайну CATIA;

Стив Маттин, бывший директор по дизайну LADA, экс-вице-президент по дизайну АО «АвтоВАЗ»;

Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров;

Алексей Чупин, руководитель центра дизайна МТС, и другие эксперты.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.



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