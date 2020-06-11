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«2050.ЛАБ» проведет онлайн-конференцию по промышленному дизайну

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

29 июня пройдет стрим-конференция DesignDay 2050, организованная национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«2050.ЛАБ» проведет онлайн-конференцию по промышленному дизайну

DesignDay 2050 — международная онлайн-конференция о промышленном дизайне и его роли в жизни общества.

К участию приглашаются:

  • эксперты отрасли;
  • руководители инновационных индустриальных компаний;
  • государственных и общественных организаций;
  • представители ВУЗов;
  • любители промышленного дизайна.

Спикеры программы:

  • Срини Сринивасан, президент World Design Organization (WDO);
  • Дарья Топильская, генеральный директор 2050.ЛАБ;
  • Максим Чащин, директор дизайн-студии 2050ЛАБ;
  • Данил Кузвесов, основатель студии Design Odyssey;
  • Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России;
  • Сергей Смирнов, генеральный директор SMIRNOVDESIGN;
  • Никола Гуэльфо, глава направления Индустриального Дизайна Italdesign;
  • Алексей Карфидов, главный конструктор Karfidov LAB;
  •  Кристина Дубинина, директор по стратегическому маркетингу ТМХ;
  • Сергей Салихов, первый проректор НИТУ "МИСиС".

Регистрация на мероприятие доступна на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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