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«2050.ЛАБ» проведет онлайн-конференцию по промышленному дизайну
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Юлиана Трегуб
29 июня пройдет стрим-конференция DesignDay 2050, организованная национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
«2050.ЛАБ» проведет онлайн-конференцию по промышленному дизайнуЮлиана Трегуб
DesignDay 2050 — международная онлайн-конференция о промышленном дизайне и его роли в жизни общества.
К участию приглашаются:
- эксперты отрасли;
- руководители инновационных индустриальных компаний;
- государственных и общественных организаций;
- представители ВУЗов;
- любители промышленного дизайна.
Спикеры программы:
- Срини Сринивасан, президент World Design Organization (WDO);
- Дарья Топильская, генеральный директор 2050.ЛАБ;
- Максим Чащин, директор дизайн-студии 2050ЛАБ;
- Данил Кузвесов, основатель студии Design Odyssey;
- Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России;
- Сергей Смирнов, генеральный директор SMIRNOVDESIGN;
- Никола Гуэльфо, глава направления Индустриального Дизайна Italdesign;
- Алексей Карфидов, главный конструктор Karfidov LAB;
- Кристина Дубинина, директор по стратегическому маркетингу ТМХ;
- Сергей Салихов, первый проректор НИТУ "МИСиС".
Регистрация на мероприятие доступна на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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