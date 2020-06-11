«2050.ЛАБ» проведет онлайн-конференцию по промышленному дизайну

29 июня пройдет стрим-конференция DesignDay 2050, организованная национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

DesignDay 2050 — международная онлайн-конференция о промышленном дизайне и его роли в жизни общества.

К участию приглашаются:

эксперты отрасли;

руководители инновационных индустриальных компаний;

государственных и общественных организаций;

представители ВУЗов;

любители промышленного дизайна.

Спикеры программы:

Срини Сринивасан, президент World Design Organization (WDO);

Дарья Топильская, генеральный директор 2050.ЛАБ;

Максим Чащин, директор дизайн-студии 2050ЛАБ;

Данил Кузвесов, основатель студии Design Odyssey;

Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России;

Сергей Смирнов, генеральный директор SMIRNOVDESIGN;

Никола Гуэльфо, глава направления Индустриального Дизайна Italdesign;

Алексей Карфидов, главный конструктор Karfidov LAB;

Кристина Дубинина, директор по стратегическому маркетингу ТМХ;

Сергей Салихов, первый проректор НИТУ "МИСиС".

Регистрация на мероприятие доступна на сайте.