«Детский мир» назначил дату рассмотрения вопроса о ликвидации публичной компании. Внеочередное собрание акционеров пройдет 14 февраля. В сентябре 2023 года «Детский мир» закончил процедуру трансформации из ПАО в частную компанию.

Акционеры «Детского мира» рассмотрят вопрос о ликвидации публичного акционерного общества на внеочередном собрании 14 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.

«В качестве завершающего шага реструктуризации “Детского мира” предлагается ликвидация ПАО “Детский мир” в связи с прекращением осуществления им хозяйственной деятельности», – сообщили в компании.

Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме. В нем могут участвовать акционеры, состоящие в реестре по состоянию на 23 января 2024 года.

«Детский мир» завершил процесс трансформации из публичного акционерного общества в частную компанию в сентябре 2023 года. В мае того же года сообщалось, что 29,9% в капитале ПАО приобрел консорциум инвесторов во главе с основателем сети магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым.

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