Владельцы ТЦ планируют развивать собственные бренды одежды

Владельцы крупных торговых центров решили запустить собственные торговые марки на фоне ухода зарубежных брендов одежды. Такие планы имеются у структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев торговой недвижимости и ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщил «Коммерсантъ».
Планы пока носят экспериментальный характер именно для заполнения пустующих площадок в торговых центрах. Развитие собственных марок потребует больших вложений для открытия собственного производства, квалифицированных сотрудников, отметила директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько добавила, что собственники ТЦ чаще всего привлекают сторонние бренды, инвестирую в развитие магазинов этих марок на своих площадях. У владельцев торговых центров не всегда получается качественно развивать направление собственной розницы: расширение сетей ограничивается помещениями, принадлежащими собственнику, а упор делается только на развитие физических точек без онлайн-продаж.
- В июле группа «Ташир» решила запустить сеть товаров для дома Zebra Home. В проект на тот момент вложили свыше 150 млн рублей.
- Интерес к рынку товаров для дома также появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн». Первые точки могут появиться уже в 2023 году. Сейчас основные участники этого рынка — «Твой дом», Hoff, «Домовой», Leroy Merlin, Cozy Home.
Фото на обложке: Veja /
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