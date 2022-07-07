В России запустили сеть товаров для дома Zebra Home

Группа «Ташир» запускает сеть товаров для дома Zebra Home. Первый магазин в 1000 кв. м. появится в ТРЦ Kvartal на Аминьевском шоссе. В ассортименте будут в основном текстильные изделия для дома и интерьера.
В дальнейшем компания намерена пополнить ассортимент мебелью, товарами для кухни, мелкими строительными приспособлениями, пишут «Ведомости».
В проект уже вложили свыше 150 млн рублей. До конца года планируется открыть 10 магазинов Zebra Home, площадью до 10 тыс. кв. м.
Группа сейчас ведет переговоры с ритейлерами и поставщиками, но конкретных партнеров не называет. Пока основной поставщик – текстильный центр «Рио» в Иванове, который «Ташир» открыл еще в 2011 году.
Участники рынка говорят, что на фоне ухода западных игроков с российского рынка такие магазины будут пользоваться спросом, если в них будут представлены недорогие и качественные товары.
Магазины IKEA в России закрылись в начале марта. 15 июня IKEA объявила о планах продать четыре своих завода в РФ и сократить бизнес в стране. 5 июля стартовала онлайн-распродажа ритейлера, но в тот же день ее приостановили из-за технических проблем.
Фото на обложке: Unsplash
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