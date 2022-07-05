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IKEA прокомментировала сбой после начала онлайн-распродажи запасов в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

IKEA заявила, что по техническим причинам пока не может принимать заказы через корзину в онлайн-магазине. Когда проблему планируется устранить, компания не сообщила.

На 5 июля шведский ритейлер наметил онлайн-распродажу запасов в России, однако покупатели с ночи жаловались на сбои в работе магазина.

IKEA прокомментировала сбой после начала онлайн-распродажи запасов в России

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.

В ночь начала онлайн-распродажи на сайте IKEA случился сбой. Покупатели не могли войти в аккаунт и наполнить корзину. Чаще всего на сбои жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 

IKEA в России официально объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля. Доставка, как сообщалось, будет ограничена городами, где есть магазины сети. 

После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но тогда к ней были допущены только сотрудники IKEA. Ритейлер продавал им остатки со скидкой 15%.

Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.

Фото на обложке: Unsplash

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