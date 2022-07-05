IKEA прокомментировала сбой после начала онлайн-распродажи запасов в России

IKEA заявила, что по техническим причинам пока не может принимать заказы через корзину в онлайн-магазине. Когда проблему планируется устранить, компания не сообщила.
На 5 июля шведский ритейлер наметил онлайн-распродажу запасов в России, однако покупатели с ночи жаловались на сбои в работе магазина.
«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.
В ночь начала онлайн-распродажи на сайте IKEA случился сбой. Покупатели не могли войти в аккаунт и наполнить корзину. Чаще всего на сбои жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
IKEA в России официально объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля. Доставка, как сообщалось, будет ограничена городами, где есть магазины сети.
После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но тогда к ней были допущены только сотрудники IKEA. Ритейлер продавал им остатки со скидкой 15%.
Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.
Фото на обложке: Unsplash
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