IKEA назвала дату распродажи остатков товаров

IKEA решила распродать остатки товаров. SALE продлится три дня и сперва будет недоступен рядовым покупателям. Первыми смогут сделать покупки только сотрудники ритейлера.
Распродажу товаров IKEA анонсировал telegram-канал Mash.
Остатки продукции IKEA будут распродавать три дня – с 27 по 29 июня. В эти даты доступ к распродаже получат только сотрудники магазинов. Покупки можно будет сделать офлайн.
С 1 июля к распродаже допустят рядовых покупателей, они смогут купить товары онлайн. Продавать будут как витринные образцы, так и товары со склада.
IKEA сообщила торговым центрам о сворачивании своей сети в России и планах по расторжению договоров аренды 22 июня. Всего у IKEA насчитывается 26 магазинов и студий в 12 городах России.
Ранее гендиректор бывшего McDonald’s – «Вкусно – и точка» – Олег Пароев заявил о готовности сети быстрого питания принять на работу всех сотрудников российского сегмента IKEA.
Фото на обложке: Tanawat Chantradilokrat /
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