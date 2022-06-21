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«Мы всех забираем»: бывший McDonald’s примет на работу сотрудников IKEA

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сотрудников прекратившей работу в России IKEA примут на работу в бывший McDonald’s. Глава «Вкусно – и точка» Олег Пароев заявил, что у сети большой спрос на новых сотрудников, поэтому они «заберут всех», переобучат и перепрофилируют.

«Мы всех забираем»: бывший McDonald’s примет на работу сотрудников IKEA

О готовности принять сотрудников IKEA на работу в «Вкусно – и точка» генеральный директор последней Олег Пароев рассказал на встрече с журналистами. Его слова приводит ТАСС.

У «Вкусно – и точка» есть собственный аккредитованный государством центр занятости, в котором обучают новых сотрудников, сообщил Пароев.

«Мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», – сказал Олег Пароев, говоря о сотрудниках IKEA. Глава «Вкусно – и точка» уточнил, что с IKEA у них уже есть договоренность.

Штат IKEA в России насчитывал 15 тысяч человек. С марта сеть не работала, но сотрудники продолжали получать зарплату. 15 июня IKEA объявила о невозможности возобновить продажи в России и своем решении продать все четыре фабрики в стране.

Фото на обложке: LCV / Shutterstock

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