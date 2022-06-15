IKEA сообщила о невозможности возобновить продажи в России

IKEA сообщила о невозможности возможности возобновить продажи в России «в обозримом будущем». ГК «Интер ИКЕА» и ГК «Ингка» решили сократить масштаб бизнеса в стране. Компания также продаст все четыре фабрики.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем», — сообщили RB.RU в пресс-службе IKEA.
«Интер ИКЕА» сократит штат сотрудников на собственных производствах и «начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях».
Импорт и экспорт товаров компании в России и Беларуси по-прежнему на паузе.
Ритейлер, как сообщается, продаст товары для дома, которые сейчас находятся на складах, сотрудникам и клиентам. О сроках проведения продаж IKEA сообщит на своем русскоязычном сайте.
Ранее 15 июня стало известно, что товары из IKEA появились на «Яндекс.Маркете» и Ozon.
- 3 марта IKEA приостановила работу магазинов в России и Беларуси. События на Украине привели к серьезным сбоям в цепочке поставок и изменили условия торговли, сообщала компания.
- Позднее компания заявила, что продолжит платить зарплату своим сотрудникам в стране до августа. Российский штат IKEA насчитывает 15 тыс. человек.
- 1 июня IKEA открыла отделы обмена и возврата товаров.
На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group — владельца большей части магазинов IKEA. В 2021 году работа в России принесла группе 1,6 млрд евро.
Фото на обложке: Unsplash
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