На «Яндекс.Маркете» появились товары из IKEA

В пресс-службе компании RB.RU подтвердили наличие нескольких таких предложений и сообщили, что уже проверяют их: «Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Мы следим за тем, чтобы их качество соответствовало ожиданиям наших пользователей».

В «Маркете» уточнили,что по правилам работы сервиса проверяют магазины при их подключении, а также в дальнейшем контролируют качество работы партнера и следят за тем, «продают ли они свою продукцию в соответствии с законом».

IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта. Последствия военной операции на Украине привели к перебоям в цепочке поставок товаров и сложностям с логистикой, уточняли в компании. В начале лета компания частично возобновила работу в России и открыла два своих отдела.

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