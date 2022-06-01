Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IKEA частично возобновила работу в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IKEA частично возобновила работу в России и открыла два своих отдела. С 3 марта компания приостановила свою деятельность в стране, но продолжает платить сотрудникам зарплату.

IKEA частично возобновила работу в России

Об открытии отделов обмена и возврата товаров говорится на русскоязычном сайте IKEA. Они будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также IKEA сообщила о том, что служба поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.

IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта. Последствия военной операции на Украине привели к перебоям в цепочке поставок товаров и сложностям с логистикой, уточняли в компании.

Несмотря на прекращение деятельности в России IKEA продолжает платить зарплату своим сотрудникам. Штат компании в стране насчитывает 15 тысяч человек.

На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group – владельца большей части магазинов IKEA. В 2021 году работа в России принесла группе 1,6 млрд евро.

Фото на обложке: Marlon Trottmann / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  2. 2 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  3. 3 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  4. 4 Без Booking и Airbnb: как воспользоваться кризисом и занять нишу в турбизнесе
  5. 5 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2022

SafeBoard

01 июня 2022

«Архипелаг 2022»

03 июня 2022

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ