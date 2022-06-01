IKEA частично возобновила работу в России и открыла два своих отдела. С 3 марта компания приостановила свою деятельность в стране, но продолжает платить сотрудникам зарплату.
Об открытии отделов обмена и возврата товаров говорится на русскоязычном сайте IKEA. Они будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также IKEA сообщила о том, что служба поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.
IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта. Последствия военной операции на Украине привели к перебоям в цепочке поставок товаров и сложностям с логистикой, уточняли в компании.
Несмотря на прекращение деятельности в России IKEA продолжает платить зарплату своим сотрудникам. Штат компании в стране насчитывает 15 тысяч человек.
На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group – владельца большей части магазинов IKEA. В 2021 году работа в России принесла группе 1,6 млрд евро.
Фото на обложке: Marlon Trottmann /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
- 2 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
- 3 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
- 4 Без Booking и Airbnb: как воспользоваться кризисом и занять нишу в турбизнесе
- 5 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июня 2022
01 июня 2022
03 июня 2022