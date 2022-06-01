IKEA частично возобновила работу в России и открыла два своих отдела. С 3 марта компания приостановила свою деятельность в стране, но продолжает платить сотрудникам зарплату.

Об открытии отделов обмена и возврата товаров говорится на русскоязычном сайте IKEA. Они будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также IKEA сообщила о том, что служба поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.

IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта. Последствия военной операции на Украине привели к перебоям в цепочке поставок товаров и сложностям с логистикой, уточняли в компании.

Несмотря на прекращение деятельности в России IKEA продолжает платить зарплату своим сотрудникам. Штат компании в стране насчитывает 15 тысяч человек.

На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group – владельца большей части магазинов IKEA. В 2021 году работа в России принесла группе 1,6 млрд евро.

Фото на обложке: Marlon Trottmann / Shutterstock