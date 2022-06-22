IKEA начала предупреждать российские ТЦ о расторжении договоров аренды

IKEA приступила к сворачиванию розничной сети в России. Компания сообщает арендодателям торговых центров, где есть магазины и студии предприятия, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Такие письма получили «почти все» ТЦ, где присутствует шведский бренд. Собеседники газеты предупреждают, что речь идет о расторжении договоров в одностороннем порядке, что повлечет для IKEA крупные штрафы.

При этом для части объектов может подойти срок для break option — опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца, но не ранее чем через 3–5–7 лет (зависит от контракта с арендодателем) после начала работы в конкретном ТЦ.

Магазины и студии IKEA находятся в 10 торговых центрах Москвы (три из них — в ТРЦ «Мега», которые принадлежат Ingka Group), включая «Авиапарк», «Европолис», «Мозаику», «Афимолл сити», «Щелковский», «Кунцево плазу» и «Павелецкая плазу».

В пресс-службе Ingka Centres, входящей в группу компаний Ingka (владеет брендом IKEA) «Ведомостям» заявили, что 14 торговых центров «Мега» продолжат свою работу, но при этом не прокомментировали работу магазинов IKEA.

Всего у IKEA насчитывается 26 магазинов и студий в 12 городах России, работа всех была приостановлена 4 марта после начала спецоперации на Украине.

15 июня IKEA сообщила о невозможности возобновить продажи в России «в обозримом будущем» и решила сократить масштаб бизнеса в стране. Все четыре фабрики IKEA будут проданы.

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