В работе сайта IKEA произошел сбой на фоне онлайн-распродажи

В ночь начала онлайн-распродажи на сайте IKEA произошел сбой. Россияне испытывали проблемы со входом в аккаунт, наполнением корзины и другими сложностями. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, следует из данных Downradar.

Больше всего жалоб поступило в период между 00:00 и 03:00 5 июля. К 6:00 все еще поступают жалобы на проблемы со входом и на работу сайта, но уже в меньшем количестве.

Сбои также наблюдали покупатели из Новосибирска, Краснодара, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и других городов.

Накануне IKEA в России официально объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля. Доставка будет ограничена городами, где есть магазины сети. Купить можно будет товары любых размеров, но некоторые виды нельзя купить по отдельности.

После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но к ней допустили только сотрудников IKEA. Ритейлер продает им остатки со скидкой 15%.

Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.

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