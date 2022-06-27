IKEA перенесла начало онлайн-распродажи остатков товаров

IKEA решила сдвинуть на пять дней вперед начало онлайн-распродажи остатков товаров. Рядовых покупателей планировали допустить к распродаже 1 июля, пока купить товары могут только сотрудники IKEA, которых уже начали «хантить» на «Авито».

IKEA обещала допустить обычных покупателей к распродаже своих товаров с 1 июля, но перенесла сроки на 5 июля. Об этом пишет telegram-канал Mash.

С 27 июня к распродаже допущены только сотрудники IKEA. Они могут купить товары офлайн со скидкой 15%. Планировалось, что распродажа для них продлится с 27 июня по 29 июня, но сроки продлили. Сотрудникам запретили покупать товары оптом и для перепродажи.

Из-за недоступности распродажи для рядовых покупателей на классифайдах, преимущественно на «Авито», стали появляться объявления о поиске сотрудников IKEA, который за определенную плату или плату по договоренности смогут купить товары в магазине.

IKEA анонсировала начало распродажи остатков товаров 22 июня. Для сотрудников она проводится в офлайн формате, для обычных покупателей будет проводиться в формате онлайн.

23 июня владелец IKEA выпустил заявление о надежде вернуться в Россию. Ранее Ingka Group сообщила о невозможности возобновить бизнес в стране.

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