«Мы мечтали обставлять дома россиян»: владелец IKEA заявил о надежде вернуться в Россию

Ingka Group — владелец магазинов IKEA — надеется вернуться в Россию, пишет Reuters, ссылаясь на заявление компании. Однако сейчас условий для этого нет.

«Учитывая долгую историю работы в России, прекрасных коллег и мечту обставлять дома многих россиян, это было трудным решением для нас. Мы надеемся, что однажды в будущем сможем вернуть IKEA в Россию. Однако сегодня условий для этого нет», — сообщил представитель Ingka Group.

Компания сделала это заявление после интервью замглавы Минпромторга Виктора Евтухова «Российской газете». Евтухов считает, что IKEA «оставляет возможность вернуться», поскольку не закрывает торговые центры «Мега».

IKEA сообщила торговым центрам о сворачивании своей сети в России и планах по расторжению договоров аренды 22 июня. Всего у IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России, работа всех была приостановлена 4 марта после начала спецоперации на Украине.

14 торговых центров «Мега», которыми также владеет Ingka Group, как сообщалось, продолжат свою работу.

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