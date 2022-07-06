Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IKEA предложила оформлять заказы на сайте через заявки и ввела ограничения на товары

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сайт IKEA не работает второй день с момента начала онлайн-распродажи. Компания предложила покупателям оставлять заявки на сайте для оформления заказов. Позднее форму для сбора данных закрыли.

IKEA предложила оформлять заказы на сайте через заявки и ввела ограничения на товары

«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в сообщении компании.

IKEA также ввела ограничения на заказ товаров: не более 1 тонны, не больше чем на 1 млн рублей, не больше 70 штук 1 товара. 

Магазины ритейлера в России закрылись в начале марта. 15 июня IKEA объявила о планах продать четыре своих завода в РФ и сократить бизнес в стране.

5 июля стартовала онлайн-распродажа ритейлера, но в тот же день ее приостановили из-за технических проблем.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IKEA прокомментировала сбой после начала онлайн-распродажи запасов в России
  2. 2 В работе сайта IKEA произошел сбой на фоне онлайн-распродажи
  3. 3 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  4. 4 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  5. 5 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

China-Russia Innovation and Entrepreneurship Competition

10 июля 2022

«Код для всех»

11 июля 2022

Программируй будущее

Все ВОЗМОЖНОСТИ