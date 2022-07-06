IKEA предложила оформлять заказы на сайте через заявки и ввела ограничения на товары

Сайт IKEA не работает второй день с момента начала онлайн-распродажи. Компания предложила покупателям оставлять заявки на сайте для оформления заказов. Позднее форму для сбора данных закрыли.
«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в сообщении компании.
IKEA также ввела ограничения на заказ товаров: не более 1 тонны, не больше чем на 1 млн рублей, не больше 70 штук 1 товара.
Магазины ритейлера в России закрылись в начале марта. 15 июня IKEA объявила о планах продать четыре своих завода в РФ и сократить бизнес в стране.
5 июля стартовала онлайн-распродажа ритейлера, но в тот же день ее приостановили из-за технических проблем.
Фото на обложке: Unsplash
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