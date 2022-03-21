Российских разработчиков процессоров предложили сделать системообразующими предприятиями

Правительство рассматрививает возможность расширения списка системообразующих предприятий, сообщил РБК. Предлагается изменить критерии отбора так, чтобы в этот список можно было включить проивзодителей процессоров «Байкал Электроникс» и МЦСТ. Такая мера позволит им перевести на китайские фабрики производство с тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), где оно стало невозможным из-за санкций.

«Байкал Электроникс» и МЦСТ являются разработчиками российских процессоров Baikal и «Эльбрус» соответственно. Их производство до сих пор осуществлялось на чипах TSMC. Однако после того как США расширили санкции на высокотехнологичный экспорт в Россию (в том числе микроэлектроники), TSMC прекратила поставку полупроводников в страну.

Сейчас чтобы попасть в перечень системообразующих предприятие должно удовлетворять одному из критериев определенных правительством, например, являться градообразующим предприятием или оказывающим существенное влияние на развитие региона.

При этом предприятия радиоэлектронной промышленности, претендующие на этот статус, также должны иметь не менее 1 тыс. сотрудников и выручку в размере не менее 5 млрд рублей. В настоящее время ни «Байкал Электроникс», ни МЦСТ этому требованию ни соответствуют.

Замгендиректора по маркетингу МЦСТ и гендиректор консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы» Константин Трушкин считает, что в условиях санкций отечественных производителей процессоров необходимо поддерживать. Он предложил следующие меры:

включить в список IT-компаний,

ввести кредитные каникулы,

сохранить приоритет при госзакупках для продукции, произведенной на базе российских микросхем,

поддерживать совместимое с российскими процессорами программное обеспечение и развивать его ассортимент.

Однако включение разработчиков микросхем в список системообразующих предприятий может, наоборот, облегчить введение санкций в отношении них. По словам источников издания, за перечнем важных для государства предприятий внимательно наблюдают из-за границы.

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