Большинство россиян поддержали развитие велосреды в своих городах — опрос

Сервис доставки еды Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe провели опрос и выяснили отношение россиян к развитию велоинфраструктуры. 70% жителей РФ поддержали развитие велосреды в своих городах. Категорически против выступили 6%, а для 24% развитие велосреды оказалось безразлично.

Возраст респондентов фактически не влияет на позиции по этому вопросу. Например, среди возрастных групп 25-34 и старше 55 доля респондентов, поддерживающих развитие велоинфраструктуры, оказалась одинаковой, превысила среднее значение и составила 72%.

Из всех респондентов, поддерживающих развитие велоинфраструктуры, 79% считают, что это положительно отразится на безопасности дорожного движения. При этом 61% опрошенных отметили, что если бы в их городе появилось больше велодорожек, они бы стали чаще ездить на велосипеде. 44% респондентов допустили, что в этом случае начали бы ездить на велосипеде даже зимой.

Ранее Delivery Club в ходе опроса, посвященного развитию велоинфраструктуры в городах-миллионниках, выяснил, что велодорожки в российских городах чаще всего подходят только для развлекательных поездок и не подходят для тех людей, которые используют велосипеды в качестве полноценной замены автомобилю или общественному транспорту.

Результаты опроса Delivery Club и ResearchMe это подтвердили. Так, 70% респондентов ответили, что в их городе велодорожки расположены в парках и вдоль набережных. И только 15% опрошенных сообщили, что велодорожки расположены рядом с обычными автомобильными дорогами и удобны для повседневного использования.

Для повышения безопасности велосипедного движения сервис при экспертной поддержке КБ Стрелка запустил программу обучения велокурьеров. Также Delivery Club запустил собственный велопатруль.

Исследование проводилось в течение недели с 1 по 7 августа 2021 года среди 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.

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Фото: Delivery Club