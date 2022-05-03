Сервис заказа такси DiDi заработал $26,6 млн за 2021 год

Ведущая мировая платформа мобильных технологий в сфере услуг по внутригородским перевозкам DiDi Global опубликовала финансовый отчет за 2021 год, из которого следует, что ее годовой доход составил 173,827 млн юаней (примерно $26,6 млн).

Для сравнения: в 2020 году компания заработала 141,736 млн юаней ($21,7 млн), а в 2019 — 154,786 млн юаней ($23,6 млн).

При этом подросли и затраты компании. В 2021 году совокупные расходы составили 222,269 млн юаней ($34 млн) в сравнении с 155,524 млн юаней ($23,8 млн) в 2020 году.

Чистый денежный поток, использованный в финансовой деятельности компании в 2021 году, увеличился по отношению к 2020 году (9,274 млн юаней) почти в четыре раза и составил 35,191 млн юаней ($5,4 млн).

Активы компании на момент подачи отчетности оцениваются в 152,998 млн юаней ($23,4 млн).

DiDi сегодня предлагает широкий спектр услуг по вызову такси, доставкам и внутригородским перевозкам на базе своих мобильных приложений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и других странах, включая Россию.

Напомним, что в марте компания сомневалась, оставаться ли на отечественном рынке, но приняла решение не сворачивать деятельность, сократив весь российский штат офиса.

Фото на обложке: Mike Tsitas / Unsplash