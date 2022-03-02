Сервис заказа такси DiDi решил продолжить работу в России

Китайский сервис заказа такси DiDi передумал покидать Россию. Однако весь российский штат офиса сократят, а сервисом будут управлять из Китая.

Пока все водительские иниициативы заведены внутрненнюю программу сервиса до 18 апреля. Поэтому как минимум до этого времени сервис будет работать на российском рынке, сообщил источник «Известиям».

Материнский холдинг Didi Chuxing не будет инвестировать в развитие приложения и бизнес в России. Сервис будет работать сам по себе, уточнил он.

До сокращений российский штат составлял около 350 человек, а сегодня — не более 10, добавил собеседник издания. Сейчас сервис продолжает работать в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге и других.

DiDi вышел на российский рынок в августе 2020 года и с тех пор активно расширялся в регионах. За первый год работы агрегатор вышел в 38 городов, а число пользователей достигло 5 млн. По собственным данным компании, с сервисом сотрудничали 100 тыс. водителей.

В конце февраля Didi объявил о желании покинуть Россию «из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов». Компания должна была прекратить работу с 4 марта 2022 года.

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