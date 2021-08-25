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Китайский агрегатор такси DiDi раскрыл число пользователей в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Китайский агрегатор такси DiDi подвел итоги первого года работы в России. За это время сервис вышел в 38 городов, а число пользователей достигло 5 млн. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сервиса.

Китайский агрегатор такси DiDi раскрыл число пользователей в России

Всего с компанией сотрудничают 100 тыс. водителей, 10% из которых — женщины. С момента запуска сервиса в России водители, подключенные к DiDi, выполнили более 36 млн заказов.

Компания активно развивает тарифную сетку: самый выгодный тариф «Экспресс» работает во всех 38 городах страны, «Комфорт» — в Казани, а «Детский тариф» доступен для пользователей в 12 городах: Астрахани, Казани, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Пензе, Перми, Смоленске, Ставрополе, Стерлитамаке, Тюмени и Уфе.

До конца 2021 года DiDi планирует охватить «десятки новых городов».

Показатели других сервисов такси:

В пресс-службе «Ситимобила» не раскрыли число пользователей сервиса, но отметили, что во втором квартале 2021 года через сервис было совершено более 50 млн поездок в 80 населенных пунктах России. За весь 2020 год число заказов составило 185 млн.

С 2019 года «Ситимобил» также развивает сервис «Такси ВКонтакте». По итогам 2020 года число его пользователей превысило 2 млн.

MAU приложения «Яндекс Go» (число уникальных пользователей в месяц — прим. RB.ru) составляет 30 млн по всему миру.

Показатели Uber Russia не раскрываются.

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Фото: Unsplash

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