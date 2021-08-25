Китайский агрегатор такси DiDi раскрыл число пользователей в России

Китайский агрегатор такси DiDi подвел итоги первого года работы в России. За это время сервис вышел в 38 городов, а число пользователей достигло 5 млн. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сервиса.
Всего с компанией сотрудничают 100 тыс. водителей, 10% из которых — женщины. С момента запуска сервиса в России водители, подключенные к DiDi, выполнили более 36 млн заказов.
Компания активно развивает тарифную сетку: самый выгодный тариф «Экспресс» работает во всех 38 городах страны, «Комфорт» — в Казани, а «Детский тариф» доступен для пользователей в 12 городах: Астрахани, Казани, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Пензе, Перми, Смоленске, Ставрополе, Стерлитамаке, Тюмени и Уфе.
До конца 2021 года DiDi планирует охватить «десятки новых городов».
Показатели других сервисов такси:
В пресс-службе «Ситимобила» не раскрыли число пользователей сервиса, но отметили, что во втором квартале 2021 года через сервис было совершено более 50 млн поездок в 80 населенных пунктах России. За весь 2020 год число заказов составило 185 млн.
С 2019 года «Ситимобил» также развивает сервис «Такси ВКонтакте». По итогам 2020 года число его пользователей превысило 2 млн.
MAU приложения «Яндекс Go» (число уникальных пользователей в месяц — прим. RB.ru) составляет 30 млн по всему миру.
Показатели Uber Russia не раскрываются.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Персонализированные сериалы, транспорт по запросу и летающие капсулы: три патента от Snap, Uber и Boeing
- 2 Масштабное мышление: почему стартапы решаются строить гигафабрики
- 3 Начинать разработку IT-продукта с ТЗ — устаревший подход. Как действовать правильно?
- 4 «Быстро, дешево и без ошибок — это утопия. Поэтому мы делаем средне»: история стартапа ClimateGuard
- 5 Банки просят упростить доступ к реестру запрещенных в РФ доменов для блокировок переводов в онлайн-казино