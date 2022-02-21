Китайский сервис такси DiDi покинет Россию

Китайский агрегатор такси DiDi прекратит работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 года. Об этом говорится на сайте компании.

«Мы в DiDi видим свою миссию в том, чтобы делать повседневную жизнь удобнее, а, значит, предлагать наилучшие из возможных сервисов для наших пассажиров и партнеров. К сожалению, мы больше не можем это обеспечивать в России, в связи с чем DiDi прекратит здесь работать с 4 марта 2022 года», — говорится в официальной группе DiDi в «ВКонтакте.

Компания также выразила благодарность всем водителям и пассажирам. В DiDi отметили, что до 4 марта 2021 года сервис работает в обычном режиме.

«К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане», — сообщили RB.ru в пресс-службе DiDi.

В компании также отметили, что несмотря на завершение работы в России и Казахстане, DiDi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

DiDi вышел на российский рынок в августе 2020 года и с тех пор активно расширялся в регионах. За первый год работы агрегатор вышел в 38 городов, а число пользователей достигло 5 млн. По собственным данным компании, с сервисом сотрудничали 100 тыс. водителей.

В мае 2021 года агрегатор такси «Максим» пожаловался в ФАС на демпинг со стороны DiDi. Российский сервис просил запретить китайскому конкуренту устанавливать цены на перевозки ниже рыночных. Однако ФАС отказала в возбуждении антимонопольного дела.

У других российских агрегаторов также были претензии к DiDi. В июле 2021 года Национальный совет такси пожаловался Владимиру Путину на то, что агрегатор обрабатывает за рубежом собранные о россиянах данные, что якобы создает угрозу для нацбезопасности.

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