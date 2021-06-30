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Китайский агрегатор такси DiDi привлек больше $4 млрд на IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайский агрегатор такси DiDi 29 июня провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В ходе торгов акции были проданы на сумму $4,4 млрд.

Китайский агрегатор такси DiDi привлек больше $4 млрд на IPO

Агрегатор продал 317 млн американских депозитарных акций, на 10% больше, чем планировалось изначально. 

Компания оценила свои акции по $14 за каждую, сообщил источник Bloomberg

Рыночная капитализация компании может составить $67 млрд. Это, как пишет The Wall Street Journal, ниже оценки американского конкурента Uber —  примерно $95 млрд, но значительно выше, чем стоимость другого американского сервиса Lyft — около $20 млрд.

IPO сервиса такси станет вторым по величине размещением китайской компании в США. Рекорд по-прежнему принадлежит ретейлеру Alibaba, который в 2014 году привлек $25 млрд. 

Didi основана в 2012 году и развивает сервис такси и аренды велосипедов. В России Didi работает с августа прошлого года. 

Заявку на IPO в США сервис подал 11 июня. DiDi не раскрывала размер сбора средств. Однако, согласно Wall Street Journal, компания ожидала повысить свою предварительную оценку на 8-10%, после чего она может составить не менее $70 млрд. 

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Фото: askarim/Shutterstock

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