Китайский агрегатор такси DiDi привлек больше $4 млрд на IPO

Китайский агрегатор такси DiDi 29 июня провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В ходе торгов акции были проданы на сумму $4,4 млрд.

Агрегатор продал 317 млн американских депозитарных акций, на 10% больше, чем планировалось изначально.

Компания оценила свои акции по $14 за каждую, сообщил источник Bloomberg

Рыночная капитализация компании может составить $67 млрд. Это, как пишет The Wall Street Journal, ниже оценки американского конкурента Uber — примерно $95 млрд, но значительно выше, чем стоимость другого американского сервиса Lyft — около $20 млрд.

IPO сервиса такси станет вторым по величине размещением китайской компании в США. Рекорд по-прежнему принадлежит ретейлеру Alibaba, который в 2014 году привлек $25 млрд.

Didi основана в 2012 году и развивает сервис такси и аренды велосипедов. В России Didi работает с августа прошлого года.

Заявку на IPO в США сервис подал 11 июня. DiDi не раскрывала размер сбора средств. Однако, согласно Wall Street Journal, компания ожидала повысить свою предварительную оценку на 8-10%, после чего она может составить не менее $70 млрд.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: askarim/Shutterstock