Китайский агрегатор такси DiDi привлек больше $4 млрд на IPO

Китайский агрегатор такси DiDi 29 июня провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В ходе торгов акции были проданы на сумму $4,4 млрд.
Агрегатор продал 317 млн американских депозитарных акций, на 10% больше, чем планировалось изначально.
Компания оценила свои акции по $14 за каждую, сообщил источник Bloomberg
Рыночная капитализация компании может составить $67 млрд. Это, как пишет The Wall Street Journal, ниже оценки американского конкурента Uber — примерно $95 млрд, но значительно выше, чем стоимость другого американского сервиса Lyft — около $20 млрд.
IPO сервиса такси станет вторым по величине размещением китайской компании в США. Рекорд по-прежнему принадлежит ретейлеру Alibaba, который в 2014 году привлек $25 млрд.
Didi основана в 2012 году и развивает сервис такси и аренды велосипедов. В России Didi работает с августа прошлого года.
Заявку на IPO в США сервис подал 11 июня. DiDi не раскрывала размер сбора средств. Однако, согласно Wall Street Journal, компания ожидала повысить свою предварительную оценку на 8-10%, после чего она может составить не менее $70 млрд.
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Фото: askarim/Shutterstock
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