Китайский агрегатор такси DiDi выходит на IPO: вот все что нужно знать о компании

Рассказываем, что нужно знать об этой компании и с каким рисками она сталкивается на данный момент.

В четверг китайский агрегатор такси DiDi Chuxing подал заявку на IPO в США, которое может стать одним из крупнейших технологических размещений в 2021 году. DiDi не раскрывает размер сбора средств. Однако, согласно Wall Street Journal, компания ожидает повысить свою предварительную оценку на 8-10%, после чего она может составить не менее $70 млрд. DiDi еще не выбрала биржу, а ее тикер получит название DIDI.

DiDi Chuxing — ведущий агрегатор такси в Китае, основанный в 2012 году. Его поддерживают такие компании, как SoftBank, Uber и Tencent. DiDi строит свою транспортную экосистему и предоставляет множество услуг в этой сфере, включая заказ автобусов-шаттлов, прокат велосипедов, найм личного водителя, ремонт автомобилей, доставка и логистика.

Сейчас DiDi работает почти в 4 тысячах городов в 15 странах. За 12-месячный период, который окончился 31 марта 2021 года, число активных пользователей DiDi в год составило 493 млн, а ежедневных транзакций — в среднем 41 млн.

Финансовая отчетность

В 2020 году доход DiDi составил $21,6 млрд, снизившись на 8,4% по сравнению с 2019 годом, что связано с пандемией и ограничениями на передвижение. За первый квартал 2021 года компания заработала $6,4 млрд, что более чем вдвое превышает сумму за тот же период в 2020 году.

С момента основания в 2012 году DiDi ежегодно теряет деньги. В 2020 году ежегодные потери составили $1,6 млрд. Однако за первые три месяца 2021 года DiDi получила чистую прибыль в размере $825 млн.

DiDi предупреждает инвесторов, что компания «возможно, не сможет достичь прибыльности или поддерживать ее в будущем»‎‎.

Планы

В своем заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США DiDi подробно изложила планы по глобальному расширению и инвестированию в разработку электрокаров и технологии автономного вождения.

Инвестиции в технологии. DiDi обещает вложить 30% доходов от IPO в технологические возможности, включая совместную мобильность, электрический транспорт и системы автономного вождения. Последние пять лет DiDi строит собственный бизнес в сфере автономного вождения. Сейчас в нем работают более 500 сотрудников, а в его владении находятся более 100 автомобилей.

Как и некоторые другие китайские техногиганты, DiDi вкладывается в рынок электромобилей, чему способствует государственная политика. 18 апреля DiDi Chuxing объявила о партнерстве с Volvo по разработке самоуправляемых автомобилей для будущего парка самоуправляемых такси.

Помимо этого, DiDi также развивает дочернее предприятие по созданию электромобилей. Согласно китайскому финансовому изданию LatePost, для этого компания активно переманивает талантливых специалистов у других автопроизводителей.

Расширение на глобальных рынках. DiDi также, по-видимому, наращивать присутствие на мировой арене: компания обещает вложить еще 30% от IPO в увеличение доли рынка за рубежом. DiDi начала глобальное расширение в 2018 году и особенно успешно расположилась в Латинской Америке. Около 12% активных пользователей DiDi в год находятся за пределами Китая.

Проблемы

Скандалы. За последние годы репутация DiDi была омрачена множеством споров, связанных с высокой комиссией для водителей и обвинениями в различиях качества услуг для пользователей iPhone и Android.

Однако самый крупный скандал произошел в 2018 году, который заставил DiDi отложить первоначальный план IPO, разработанный еще в 2016 году. С разницей в три месяца две девушки подверглись сексуальному насилию и были убиты водителями DiDi. События шокировали всю страну, а расследование вели десять государственных учреждений Китая.

В ответ на это DiDi приостановила работу своего сервиса карпулинга почти на два года. За это время конкуренты быстро охватили эту долю рынка. Если подобные скандалы произойдут в будущем, бизнес DiDi может серьезно пострадать.

Антимонопольные риски. После успешного приобретения двух крупнейших конкурентов в Китае — Kuaidi и Uber China — DiDi охватила 90% китайского рынка агрегаторов такси. Однако это повысило риск государственных антимонопольных исков, которые стали нередким явлением с конца прошлого года.

В апреле 2021 года DiDi стала одной из более 30 крупных интернет-компаний, которых китайский регулятор рынка призвал провести самостоятельную проверку на возможные нарушения антимонопольных правил. Отраслевой альянс даже публично призвал возобновить расследование в отношении слияния DiDi и Uber China.

Классификация независимых работников. DiDi также затронула глобальная тенденция, согласно которой технологические компании должны классифицировать независимых работников как сотрудников. По словам DiDi, если это произойдет, то компании «потребуется полностью изменить бизнес-модель»‎. Ситуацию еще сильнее усложняет тот факт, что DiDi работает в 15 странах и сталкивается с большей неопределенностью из-за законодательных изменений в других частях мира.

Акционеры

SoftBank Group владеет 21,5% акций DiDi через свой инвестиционный фонд Vision Fund.

Uber принадлежит доля в 12,8% согласно сделке по обмену акциями, проведенной в рамках приобретения Uber China.

Tencent — один из первых инвесторов DiDi — владеет 6,8% акций DiDi.

Основателю и CEO DiDi Уилу Вэй Ченгу принадлежит 7,0% акций.

Доля президента DiDi Жана Цин Лю составляет 1,7%.

Мнения экспертов

Аналитик UOB Kay Hian Джулиа Пан для Bloomberg: «DiDi сотрудничает все с большим числом сторонних компаний по аренде лимузинов. Спрос на услугу существует, и если она сможет поддерживать комиссию выше определенной ставки, то в конечном счете это принесет прибыль»‎.

Аналитик автомобильной отрасли Чжан Сян для 21st Century Business Herald: «Мы достигли второго пика индустрии агрегаторов такси. Первый пик произошел в результате битвы за субсидирование, в котором победила DiDi, став лидером на рынке. Но во время второго пика доля рынка DiDi стремительно падает и отходит конкурентам. В индустрии появляются новые игроки, такие как Meituan, AutoNavi, интернет-гиганты и производители техники»‎.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации пассажирских автомобилей Цуй Дуншу для Caijing: «В индустрии агрегаторов такси нет “экономического рва”. Монополистическое преимущество DiDi является результатом массовых расходов на субсидии в первые годы существования компании. Ценообразование — не только главная забота потребителей, но и удобный инструмент для платформ»‎.

Бывший главный редактор China Auto Review для Barron's о стремлении китайских технологических компаний производить электрокары: «У DiDi есть данные о пользователях и их привычках, связанных с передвижением. Компания также сотрудничает с (китайской) BYD Auto и активно движется в направлении автономного транспорта. DiDi и Xiaomi стоит определить, как много они создают собственными силами по сравнению с тем, какую часть работы они выполняют с существующими партнерами и производителями оборудования»‎.

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