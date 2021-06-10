Китайский агрегатор такси DiDi субсидирует таксопаркам затраты на лизинг

Китайский сервис для заказа поездок DiDi запустил лизинговую программу «DiDi Парк» для партнеров сервиса, в рамках которой таксопарки смогут приобретать автомобили на специальных условиях. Об этом RB.ru сообщил представитель сервиса.

Таксопарки получат специальные субсидии от DiDi, скидки от производителей автомобилей, а также смогут взять в лизинг транспортное средство. Программа действует во всех 36 городах работы сервиса в России.

Официальные таксопарки-партнеры DiDi могут подать заявку на участие в программе с 10 июня. Что будет в программе:

Компания будет доплачивать партнерам от 2500 рублей за автомобиль в месяц при соблюдении определенных условий (например, за совершение 450 поездок в месяц на одном автомобиле, участвующем в программе).

Партнеры-производители автомобилей предоставят таксопаркам скидку до 12% на покупку от пяти автомобилей. К программе уже присоединились Renault, Lada, Chevrolet, Kia и Skoda. Комплектации автомобилей адаптированы для работы в такси.

Условия участия в программе для партнеров DiDi: представителю таксопарка необходимо заполнить анкету на официальном сайте программы, после чего менеджер DiDi свяжется с партнером в течение 1-2 дней, подберет наиболее выгодную программу лизинга на основании запроса и соберет необходимые документы. После одобрения заявки DiDi помогает сформировать таксомоторный парк из необходимого количества машин.

«Запуская такие проекты, мы помогаем устранять барьеры и тем самым даем возможность партнерам расширять автопарки на выгодных условиях, что в конечном счете способствует развитию малого бизнеса в сфере такси в регионах и создает новые возможности занятости», — отметил операционный директор DiDi в России Даниил Петин.

DiDi начал работу в России в августе 2020 года с Казани. В настоящее время сервис доступен в 36 городах России.

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Фото: пресс-служба DiDi