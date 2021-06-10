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Китайский агрегатор такси DiDi субсидирует таксопаркам затраты на лизинг

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Китайский сервис для заказа поездок DiDi запустил лизинговую программу «DiDi Парк» для партнеров сервиса, в рамках которой таксопарки смогут приобретать автомобили на специальных условиях. Об этом RB.ru сообщил представитель сервиса.

Китайский агрегатор такси DiDi субсидирует таксопаркам затраты на лизинг

Таксопарки получат специальные субсидии от DiDi, скидки от производителей автомобилей, а также смогут взять в лизинг транспортное средство. Программа действует во всех 36 городах работы сервиса в России.

Официальные таксопарки-партнеры DiDi могут подать заявку на участие в программе с 10 июня. Что будет в программе:

  • Компания будет доплачивать партнерам от 2500 рублей за автомобиль в месяц при соблюдении определенных условий (например, за совершение 450 поездок в месяц на одном автомобиле, участвующем в программе).
  • Партнеры-производители автомобилей предоставят таксопаркам скидку до 12% на покупку от пяти автомобилей. К программе уже присоединились Renault, Lada, Chevrolet, Kia и Skoda. Комплектации автомобилей адаптированы для работы в такси.

Условия участия в программе для партнеров DiDi: представителю таксопарка необходимо заполнить анкету на официальном сайте программы, после чего менеджер DiDi свяжется с партнером в течение 1-2 дней, подберет наиболее выгодную программу лизинга на основании запроса и соберет необходимые документы. После одобрения заявки DiDi помогает сформировать таксомоторный парк из необходимого количества машин.

«Запуская такие проекты, мы помогаем устранять барьеры и тем самым даем возможность партнерам расширять автопарки на выгодных условиях, что в конечном счете способствует развитию малого бизнеса в сфере такси в регионах и создает новые возможности занятости», — отметил операционный директор DiDi в России Даниил Петин.

DiDi начал работу в России в августе 2020 года с Казани. В настоящее время сервис доступен в 36 городах России.

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Фото: пресс-служба DiDi

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